La conductora finaliza su ciclo de eltrece el viernes 29 de mayo, en medio de una reestructuración de la programación del canal Crédito: Instagram

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 19:52

Este viernes, Mónica Gutiérrez conducirá el último programa de Crónicas de la tarde, en medio de una reestructuración de la grilla de las tardes de eltrece.

El ciclo comenzó el 6 de enero abordando casos policiales, para luego dar un giro de timón en los últimos meses por el cimbronazo que significó la pandemia de coronavirus . Y fue el paso inmediato de la periodista luego de estar 22 años al frente de América Noticias .

"El primer programa de Crónicas de la tarde no se parece en absoluto a los que siguieron, porque los programas son una cosa viva que encuentran su propósito sobre la marcha", le dijo Gutiérrez a LA NACION , horas antes de dar por terminado el ciclo periodístico. " Crónicas ... tuvo muchos y diversos momentos, porque la realidad es infinitamente más impactante que la ficción, pero puedo distinguir dos momentos muy fuertes: el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el que nos involucramos mucho; y cuando estábamos terminando el programa, empieza a crecer el tema de la pandemia y me pidieron seguir unas meses más y fue una experiencia muy intensa, que me involucró profundamente desde mi lugar de periodista".

"Para enfrentar un programa periodístico en vivo todos los días tenés que estar sumergida en el tema, desde que una se levanta hasta que se acuesta. El coronavirus resignificó todo", reflexionó luego. "Todavía no sé cómo me voy a sentir cuando termine. Lo viví a fondo, como un desafío; fue muy intenso este programa. Fue muy vertiginoso, como estar arriba de una tabla de surf todo el tiempo", destacó.

La periodista también sintió que la pandemia, sumada a que se encuentra dentro del grupo de riesgo, la limitaron al momento de hacer lo que más la apasiona: el trabajo de campo. "Si no hubiese sido por mi edad, me hubieran visto en las villas hablando con la gente", indicó.

Crónicas de la tarde debutó a comienzos de año, en reemplazo de El diario de Mariana, el magazine que condujo por siete años Mariana Fabbiani . Si bien en enero la producción del ciclo conducido por Gutiérrez le contó a LA NACION que su continuidad dependía de los resultados en materia de rating, el ciclo comenzó a mejorar sus números a partir de su cobertura del caso Fernando Báez Sosa , el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Pinamar.

Mónica Gutiérrez se quebró al hablar con Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa 01:56

Video

"El programa no se levantó", le aseguraba Gutiérrez a este medio por entonces. "El rumbo está ratificado, oficialmente de la dirección de programación del canal me comunicaron que vamos caminando hacia adelante como lo hicimos hasta aquí, y tengo un contrato firmado hasta marzo. Yo voy y hago mi trabajo, y mientras tenga mi contrato, lo cumpliré", explicó la conductora, quien finalmente comandó Crónicas de la tarde dos meses más de lo previsto porque la actualidad marcó el rumbo .

De esta manera, se renovó el panel y se abordaron los coletazos de la pandemia de coronavirus, desde el impacto en los geriátricos hasta el aumento en la tasa de contagios de los barrios vulnerables.

"Tenía pensado terminar el noticiero a fin de año, descansar y después ver qué hacer. Es más, pensé en un 2020 sabático de televisión, pero es impresionante la cantidad de llamados que recibo. Los colegas que dirigen algunos medios fueron muy generosos conmigo, quisieron juntarse y ver qué podíamos hacer", le contaba Gutiérrez a LA NACION, poco antes de debutar con el ciclo que se despide de las tardes del canal .

Los cambios en la programación de eltrece

La semana próxima se renovarán las tardes del canal. El Noticiero Trece será sucedido por Corte y confección, que comenzará a las 14.30; posteriormente, a las 16.30, se emitirá el reality El gran premio de la cocina; y a las 18.45 llegará Mamushka, el regreso de Mariana Fabbiani a un ciclo de entretenimientos .