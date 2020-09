En crisis: el motivo por el que Mónica Farro dice que su marido quiere abandonarla Crédito: Instagram

"Mi marido quiere hacerse la valija e irse de casa", se sinceró Mónica Farro este viernes, en Intrusos. Sucede que la vedette está todavía recuperándose de una operación de juanetes que se hizo hace un mes y casi no puede caminar, y al parecer eso estaría tensando las cosas puertas adentro de su casa con su pareja, Leandro Herrera.

"Estoy en recuperación y aún me queda un tiempo porque se tiene que soldar todo y el proceso es largo. Y él estaba acostumbrado a que yo hiciera todo. Todavía no se fue, esta acá. Estaría feliz haciendo la valija y yéndose", admitió la vedette uruguaya.

Farro contó que está bajoneada porque solo puede estar sentada o acostada. "En este mes en el que no pude hacer una vida normal, ni entrenar ni caminar ni nada, no tengo el mejor humor, y mi autoestima está por el piso, me siento frustrada. Es horrible estar sola con vos misma y encerrada, y dependiendo de alguien. Lo que puse en las stories de mi Instagram [un texto que decía: "Cuando las cosas no van, simplemente hay que dejarlas ir. Soltar"]) fue por muchas cosas y también por la persona que vive conmigo. Se tiene que encargar de todo lo que yo hacía: limpiar, cocinar, pagar cuentas, hacer las compras. Y no me tolera más. Él pretende que le hable con flores y pajaritos y hoy mi vida no es así. Si te casaste con alguien es para estar en las buenas y en las malas. Y ya no tolera nada, está repodrido. La puerta la tiene ahí", detalló.

Desde que se casaron, hace poco más de un año, la pareja pasó por varias crisis. "No sé si es una separación o una crisis. Por momentos logro entenderlo pero él también tiene que entenderme a mí. Creo que estoy enamorada, pero las acciones hacen notar lo que sentís. Necesitamos hacer terapia de pareja. No tendría problema de vivir sola y sin pareja. Pero también la paso bien con él. En estos días no estamos durmiendo juntos y tenemos también menos intimidad", señaló.

Interesado en saber qué piensa Leandro, Jorge Rial lo invitó a sumarse a la nota pero él no quiso aparecer y esa actitud enojó a Farro. "Siempre se metió en las notas y que esta vez no quiera, no me gusta. Si quería estar bien conmigo tendría que haber venido a saludar, al menos", explicó ofuscada.