Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó el mayor pozo de la historia de Pasapalabra en España

Tras más de 300 programas y casi cinco años de formación, el jueves 5 de febrero la argentina Rosa Rodríguez fue la protagonista absoluta de la televisión española. Completó el rosco de Pasapalabra (Antena 3) valuado en 2.716.000 de euros y se convirtió en la ganadora del mayor pozo de la historia del programa.

Nacida en Quilmes y radicada en España desde pequeña, estudió Filología Inglesa y es profesora de español. “Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando”, expresó la flamante campeona tras la victoria que le cambió la vida.

De madre argentina y padre español, Rosa Rodríguez nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, hace 32 años. A los siete años, su familia decidió continuar con su vida en Europa e instalarse en Galicia, tierra natal de su padre.

Se graduó en Filología Inglesa, hizo masters en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación y actualmente trabaja como profesora universitaria de español para estudiantes internacionales. Curiosa, ávida lectora y fanática de la cocina, siguió el consejo de su madre de poner a prueba su conocimiento e inscribirse en Pasapalabra, programa que siempre miraron juntas. Eso sí, para hacerlo se preparó durante cuatro años.

Rosa Rodríguez es argentina, participó de la versión española de Pasapalabra y ganó el mayor pozo de la historia del programa (Foto: Instagram @pasapalabra)

“Durante la pandemia estuve viviendo con mis padres y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría”, aseguró Rodríguez en diálogo con El Mundo.

El 19 de noviembre de 2024 apareció por primera vez en el programa conducido por Roberto Leal y desde un primer momento demostró que tenía lo necesario para ser una rival a vencer. Pero tuvo un obstáculo: Manu Pascual, quien le llevaba ventaja puesto que contaba con más participaciones en el ciclo, era el gran rival a vencer.

Lo que nadie se imaginó fue que su competencia se extendería por 306 programas. Se convirtieron en rivales, pero también en amigos que se impulsaron, desafiaron y motivaron mutuamente. Finalmente, después de más de un año, hubo un desenlace, uno que favoreció a la argentina.

Una argentina ganó Pasapalabra en España

En la emisión del 5 de febrero de Pasapalabra tuvo lugar el último rosco entre Rodríguez y Pascual. Ella llegó a la instancia en la que, faltando tres segundos, le quedaba una sola letra por resolver, la M. Tenía que decir el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) en 1968 por la agencia AP. Tras agotar todas las instancias, arriesgó y respondió: “Morrall”. Esas siete letras le valieron ser la dueña de 2.716.000 de euros, el máximo pozo jamás entregado en el programa.

“Gracias, gracias, gracias. Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando. Me resulta imposible llegar a leer y contestar a todo ahora, pero lo haré poco a poco. En el séptimo cielo en estos momentos. Gracias y a soñar, siempre”, expresó Rodríguez en su cuenta de Instagram horas después de que se emitiera el programa, el cual se grabó con anterioridad.

El mensaje de Rosa Rodríguez tras ganar Pasapalabra (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

No obstante, a pesar de que la argentina ganó en buena ley, el dinero que ganó no fue el que recibió, puesto que una importante parte le corresponde a Hacienda. Como especifica el sitio TaxDown, según el artículo 101.7, a los premios que se ganan en televisión se les aplica una retención del 19 por ciento. Adicionalmente, estos premios tienen que tributarse en la declaración de la renta, puesto que “se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que habría que incluirlo en el apartado de la base imponible general”, detalla el sitio. Tras estas retenciones, a la ganadora le corresponden 2.199.960 de euros.

Adicionalmente, Rodríguez tendrá que pagarle un 24,09 por ciento del total a la Agencia Tributaria estatal y un 22,30 por ciento a la Hacienda autonómica de Galicia. Tras abonar casi un 47 por ciento en impuestos, según los cálculos que hizo El País, se quedaría con un premio neto de 1.439.480.

Con el dinero que ganó, la mujer planea comprar su propia casa y ayudar a su familia (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

“Es que es una cantidad tan grande de dinero que lo que me va a llegar creo que es suficiente para poder llevar la vida a la que aspiro, que no es de lujo, ni de altos gastos, sino tener una vida más tranquila tal y como la estaba llevando ahora, pero sin la presión económica. Yo soy muy partidaria de que, si ganas más, pues más tienes que aportar a la sociedad en la que vives”, sostuvo la mujer en diálogo con El televisero, sobre los impuestos que tiene que pagar.

“Es verdad que es un porcentaje alto el que se lleva Hacienda, pero es que también la cantidad que ganas es muy alta, entonces es normal. Y al final es lo que tenemos que hacer para poder vivir en la sociedad en la que vivimos, que es maravillosa, llena de servicios públicos gracias precisamente a los impuestos, así que me parece lo justo”, sentenció.

¿Qué tiene pensado hacer con el dinero? Comprar su propia casa y ayudar a su familia para que todos puedan llevar una vida tranquila.