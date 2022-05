En medio de varias polémicas, la TV Pública presentó su nueva programación y confirmó la transmisión del Mundial de Qatar

Con lanzamientos, renovaciones, y una importante cobertura del Mundial de Fútbol de Qatar, la TV Pública presentó sus novedades en materia de programación para todo este 2022.

El anuncio llegó en un momento muy especial para la señal, ya que a las denuncias por malversación de fondos contra la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, se le sumó la reciente noticia de la indemnización por 15 millones de pesos para Orlando Barone, quien se consideró despedido del programa 6,7,8 en 2016.

El evento, conducido por Mariela Fernández, actual conductora del magazine Mañanas Públicas, junto a Juani Velcoff, fue en el hall central del canal, y del mismo participaron tanto funcionarios del gobierno, como directivos de RTA, periodistas, staff artístico y actores y actrices que forman parte de varias de las nuevas producciones.

Mariela Fernández y su compañero del magazine Mañanas Públicas, Juani Velcoff PATRICIO PIDAL/AFV

Ficciones, musicales, programas de entretenimientos, documentales, el deportivo Rumbo a Qatar y la renovación del clásico Cocineros Argentinos que se relanzará como y Cocineras y Cocineros fueron algunos de los anuncios destacados.

Asimismo, fueron exhibidos avances de varios de ellos, con la presencia de varios de sus protagonistas. Entre ellos: Mariano Martínez, Luciano Cáceres, Benjamín Rojas, Luisa Kuliok, Mónica Antonópulos, Julieta Ortega, Marcela Kloosterboer, Fabio Posca, Patricia Etchegoyen, Laura Novoa, Carla Conte, Coco Sily, Federico Marrale, Rep y Diego Golombek.

Luisa Kuliok, Favio Posca, Marcela Kloosterboer y Patricia Etchegoyen son algunos de los actores que participarán de la miniserie PATRICIO PIDAL/AFV

Tres discursos y un marcado tono político

Tras esa proyección, llegó el turno de los discursos. Primero habló el actor y vicepresidente de RTA, Osvaldo “Cacho” Santoro, seguido por Claudio Martínez, actual director ejecutivo de la TV Pública, que se mostró contento de poder hacer su primer lanzamiento presencial, ya que desde que asumió en el cargo, en 2019, los eventos de este tipo fueron suspendidos por la pandemia de COVID.

“Como escritor y actor siempre me preocupé por la sutil línea que separa a la ficción de la realidad, y la sensación que uno tiene es que en el último tiempo esa línea se desdibujó, y que a los actores y actrices nos han robado las herramientas, se las han quedado otros que usan nuestra gestualidad, que mienten como miente el actor y de pronto nosotros desde nuestro trabajo debemos recuperarlas. Y esa es la idea de nuestra gestión en el canal”, expresó Santoro.

Luisa Kuliok, Benjamín Rojas y Osvaldo “Cacho” Santoro, actual vicepresidente de RTA PATRICIO PIDAL/AFV

Martínez, por su parte, se explayó bastante en la diferenciación de la señal estatal: “Decimos que somos un canal único porque somos el único que llega a todos lados, el único que hace un informativo con más de 30 horas por semana y que tiene una línea editorial que se resume en conceptos como no reproducir discursos de odio , tratamos de hacer una televisión plural, no hacemos la espectacularización de la violencia o la inseguridad, hacemos un noticiero con información precisa y serena porque ya hay demasiada angustia en el ambiente como para que nosotros estemos reproduciéndola y generando más incertidumbre en la población”.

Al referirse a las mediciones del rating televisivo, el titular de la señal estatal apeló a una metáfora futbolera: “Los más viejos me van a entender: nosotros jugamos el Campeonato Nacional en el que juegan todos los equipos del país, pero la tabla de posiciones lamentablemente es la del Campeonato Metropolitano, la que se mide en el AMBA”.

Rosario Lufrano cerró su discurso resaltando que "los medios públicos llegan adonde el mercado no lo hace porque no es negocio" PATRICIO PIDAL/AFV

Por último, habló Rosario Lufrano, que sin hacer mención a las denuncias contra su gestión, destacó la necesidad de contar con más producciones locales.

“El mundo está pidiendo contenidos audiovisuales, y la Argentina tiene la enorme posibilidad de convertirse en una gran productora para acá y el exterior, ya que aquí tenemos talento, creatividad e historias para contar con nuestros acentos, en nuestro idioma y con nuestra mirada”, sostuvo.

Acto seguido, agregó: “Tenemos que defender nuestra soberanía cultural. Es necesario que las plataformas entiendan que la historia y la voz de un pueblo la cuenta ese mismo pueblo”, dijo la funcionaria, que también expresó su felicidad por poder volver a presentar en forma presencial la programación de la emisora, para lo cual “ hubo un Estado presente que dio respuestas a los desafíos sanitarios que impuso la pandemia” .

Laura Novoa y Mariano Martínez PATRICIO PIDAL/AFV

Lufrano también hizo referencia a los sectores que cuestionan la existencia de los medios públicos al afirmar que los mismos “sirven para estar en todo el país, para dialogar con argentinas y argentinos, para reafirmar nuestra identidad, nuestra historia, nuestros derechos humanos, para eso estamos. Porque donde no llega el mercado porque no le interesa o no es negocio, ahí están los medios públicos”.

Por último, la funcionaria habló de la transmisión de los partidos de Argentina y la cobertura del próximo Mundial del Futbol. “Vamos a transmitir el mundial de Qatar porque hay argentinos que no tienen otra posibilidad de verlo si la TV Pública no se los acerca . Por eso el trabajo mancomunado que hacemos con los ministerios de Cultura, Educación, Turismo, con la ANSES o el PAMI, comunicando las políticas públicas para que los ciudadanos se enteren porque en otros lados no se escuchan, no se dicen y no se muestran”, cerró Lufrano.

Coco Sily, Carla Conte y Diego Golombek serán los encargados de conducir Noche de Mente PATRICIO PIDAL/AFV

Del evento también participaron otros funcionarios, como el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, la secretaria Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), así como también el director de DeporTV, Daniel Dátola, y el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica.

Mucha ficción para este 2022

La programación de este año fue armada por la gerencia de Programación y Artística integrada por Oscar Gómez Ale y Leonardo Flores, quien el mes pasado renunció a su cargo.

La gran apuesta que comenzará a revelarse esta misma noche es la ficción unitaria Dos 20, producida íntegramente por Televisión Pública. La misma unirá a dos personajes en cada episodio de 20 minutos de duración.

Luciano Cáceres y Mónica Antonópulos también serán parte del unitario Dos 20 PATRICIO PIDAL/AFV

Cruzando géneros, de la comedia dramática hasta la sitcom, la ficción abordarán tanto relaciones de pareja, como de o intrafamiliares como eje argumental. Entre su numerosos elenco encuentran Federico Marrale, Luisa Kuliok, Luis Machín, Favio Posca, Carlos Belloso, Mariano Martínez, Marcela Kloosterboer, Patricia Echegoyen, Laura Novoa, Romina Gaetani, Nicolás Cabré, Mónica Antonópulos, Luciano Cáceres, Andrea Rincón, Benjamín Rojas y Thelma Fardiin. Cabe aclarar que hoy jueves se verá un especial llamado Esperando Dos 20, un anticipo con escenas del rodaje de la serie, y los capítulos podrán verse desde el próximo jueves 19, todos los jueves a las 23.

Esta noche de jueves también llegará Noche de Mente, un programa de entretenimientos , con invitados, música, juegos, humor y experimentos para desafiar a la ciencia con la conducción de Coco Sily, Diego Golombek y Carla Conte, quien el fin de semana pasado dejó la conducción de ReCreo, el ciclo de América. El nuevo envío se emitirá de lunes a viernes a las 22 y es producido por Crear Televisión, de Martín Caramella.

Actores y actrices, conductores y artistas en la presentación de la nueva programación de TV Pública PATRICIO PIDAL/AFV

Un clásico del canal que ya lleva 14 años al aire, se renovará, sin fecha aún de debut, llegará la nueva versión de Cocineros Argentinos, que se relanzará como y Cocineras y Cocineros. Como adelantó LA NACION, el clásico gastronómico sumará a su equipo a Narda Lepes -ausente en el evento-, Karina Gao y Ximena Sáenz, quien regresa de esta forma para reencontrarse con Juan Braceli, Juan Ferrara, Luciano García y el nutricionista Diego Sívori. Como siempre, el envío irá de lunes a viernes de 13.30 a 16 hs.

La otra gran apuesta del canal público es Rumbo a Qatar, ciclo que comenzó el lunes pasado y se emite por el momento los lunes a las 23 y muestra toda la intimidad de la previa de Qatar 2022, con la participación de Pablo Giralt, Miguel Osovi y Sofía Martínez. .

Los ciclos musicales copan la TV Pública

Lito Vitale conducirá Anfitrión –de martes a jueves a las 23.30 -, donde cada día recibirá a músicos, músicas y artistas invitados para que interpreten sus clásicos desde su casa, en el marco de charlas y encuentros cordiales. En las primeras emisiones, participaron Juan Carlos Baglietto, Eruca Sativa, Gloria Carrá, Los Tipitos, El Kuelgue, Lito Nebbia, Liliana Herrero, el trío Vitale-Carrión-Delgado, Lisandro Aristimuño y Dos más Uno.

Rosario Lufrano, Vilma Ibarra y Miguel Rep PATRICIO PIDAL/AFV

El otro estreno musical que llegará muy pronto será Festival País. Talentos Federales, un recorrido por cada provincia para conocer a músicos y músicas emergentes de todos los géneros. Marcelo Iribarne, Mariela Fernández y un conductor invitado de cada lugar presentarán a estos artistas que serán evaluados por un jurado, que sumará en cada etapa a un artista local consagrado. Los primeros cuatro envíos tendrán como escenario la provincia de La Rioja y el jurado invitado será Sergio Galleguillo. El mismo es producido por Guillermo Marín.

Los martes a las 23.00, se verá Música por la Ciencia, un programa que busca hacer visible y acompañar el esfuerzo de los investigadores de la salud para enfrentar la pandemia del Covid. En esta producción de TECtv, el canal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, músicos y músicas de distintos géneros visitan a científicos en sus lugares de trabajo para acompañar sus tareas e intercambiar experiencias.

La música Clara Cantore y la viróloga Andrea Gamarnik encabezan el ciclo, con invitados como Juanchi Baleirón, de Los Pericos; Nahuel Pennisi, Piñón Fijo, Juan Carlos Baglietto, Pipi Piazolla, Sandra Mihanovich, entre otros.

Miguel Rep regresa a la TV Pública, ahora con Mundo Rep PATRICIO PIDAL/AFV

Entre los estrenos que se presentaron también se destca Mundo Rep, un ciclo en el cual el dibujante y humorista gráfico Miguel Rep convocará a personalidades para dialogar sobre personajes y temas que ha dibujado a lo largo del tiempo. Desde el viernes 13, todos los viernes a las 23, lo acompañarán periodistas, artistas e intelectuales como María Kodama, Elizabeth Vernaci, Mauricio Kartún, María Fiorentino, Horacio Verbitsky, Pedro Saborido, Maitena, Claudia Piñeiro, Leo García y Adriana Varela, entre otros.

Con Malvinas en la agenda

La Guerra de Malvinas, conflicto del cual se cumplieron 40 años el mes pasado, es el gran tema de la nueva miniserie de 6 capítulos 40 abriles, que debutó ayer y se verá se verá los miércoles a las 23. La propuesta fue realizada como parte de la Maratón Audiovisual y contó con el apoyo del ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la producción de Unicanal (plataforma audiovisual de la UNR) y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

La iniciativa apuntó a encontrar nuevas formas de narrar el hecho histórico de Malvinas en una obra de ficción, que se registró en una sola locación, en un único día de grabación, con un equipo técnico reducido y un elenco de hasta cuatro personas.

Mariano Martínez y un efusivo abrazo con Osvaldo “Cacho” Santoro PATRICIO PIDAL/AFV

Por otro lado, en junio, se estrenará la serie documental Malvinas y yo, que será presentada por Julieta Ortega y abordará la guerra desde distintos ángulos, con historias individuales que han afectado, durante y después, a los y las protagonistas de sus seis capítulos. Junto a ellos aparecerán historias no tratadas anteriormente, que revelarán acontecimientos hasta ahora desconocidos por el público.

Participarán Fernando Díaz, exsoldado y exoperador de LRA 60 Radio Nacional Malvinas; Tahiana Marrone, excombatiente y actual mujer trans , quien narrará su experiencia en la guerra y el impacto que eso generó en su decisión de adoptar esa nueva identidad.

También los trabajadores de la entonces Argentina Televisora Color (ATC), como se denominaba la Televisión Pública en 1982, contarán su mirada de la guerra. Familiares de soldados muertos en combate y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperarán el nombre y la memoria de los fallecidos que hasta 2017 eran soldados “solo conocidos por Dios”. Y el reconocido cantante lírico Darío Volonté, sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, contará su experiencia personal en el hecho histórico que 40 años después, sigue siendo una llaga abierta en la conciencia nacional.