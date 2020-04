Evelyn Von Brocke y un deseo pendiente. Crédito: Instagram

Programa de verano convertido en un éxito impensado, después de doce años El muro infernal revalidó sus títulos. En su última emisión, el programa capitaneado por Marley eligió no apostar por la emoción de fin de ciclo sino mantener el tono distendido que dominó toda la temporada.

Anamá Ferreyra y Evelyn Von Brocke capitanearon respectivamente los equipos rojo y azul, y contra todo pronóstico las dos no pararon de quejarse. Fue Anamá la que rompió el habitual devenir del programa cuando. se negó a participar. Demostrando un miedo raro teniendo en cuenta que aceptó la invitación para ir, la modelo recién se animó en un muro compartido luego de que le aseguraran que hacía pie, y siempre y cuando el "bañero" la esperara dentro del agua por las dudas.

No le fue mejor a Marley a la hora de convencer a Evelyn: "Tengo un problema en serio con el agua -le dijo ella-, soy muy friolenta. A mí me dijeron que el agua estaba calentita, pero metí un dedo y no. Si me voy al fondo me pongo azul y me tienen que llevar al hospital". El conductor terminó agregándole a la pileta el agua hirviendo del termo de la locutora mientras reflexionaba resignado: "Cada una tiene algo".

El elenco completo de El muro infernal posan en el último programa del año.

A pesar de su limitada participación, la periodista aprovechó una charla con Marley sobre una de sus hijas que vive en el exterior para contar un deseo incumplido: "Tengo una hija que se fue a estudiar, y me agarró la depresión. Tengo mitad del nido vacío. Estoy pensando tal vez en tener. ya estoy grande pero podría. Hay que disfrutar la vida también".

Aunque no tiene fecha confirmada de regreso, Marley terminó el programa despidiéndose "hasta el año que viene". Y a la luz de los promisorios números de rating que mostró El muro infernal a lo largo de los últimos meses, la expresión de deseo está muy cerca de convertirse en realidad.