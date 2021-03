Fabián Doman habló sobre el repentino corte en Intratables mientras entrevistaban a Sergio Berni: “Me siento muy raro con esto”

En la emisión de este jueves de Intratables, América -al igual que A24, con otro programa- se quedó sin sonido a lo largo de varios minutos. Esto se dio mientras en el piso estaba siendo entrevistado el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. El conductor Fabián Doman dio detalles del inconveniente que sorprendió a la audiencia.

Alrededor de las 22:46 horas, mientras Berni apuntaba contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, a quien cuestionó por haberlos “dejado solos” en el operativo para encontrar a la niña M. en Luján, se cortó el audio. No fue hasta las 23:11, cuando Intratables volvió al aire, que la señal se restableció y Doman explicó lo que había pasado: “Ahora sí estamos en vivo, estamos al aire. Hubo un desperfecto técnico. Como ustedes habrán observado, no nos escuchaban y nosotros no lo sabíamos. La última parte que Sergio Berni hablaba con nosotros y nosotros con él, hubo unos minutos que no salió al aire, nosotros no lo sabíamos. Por suerte ahora estamos otra vez en el aire”, afirmó el conductor.

“Lo que hasta ahora nosotros sabemos, lo que nos han informado, repito, que ha habido un desperfecto técnico que entiendo se ha subsanado momentáneamente. Continuamos con el reportaje a Sergio Berni. Agradecemos a muchísima gente tanto en redes sociales como en forma individual que nos han llamado a nuestros teléfonos. Estamos todos bien. Porque de repente preguntaron ‘pasó algo’, justo está el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero estamos todos bien”, concluyó.

En diálogo con LA NACIÓN, Doman dio más detalles sobre el extraño momento: “Me siento muy raro con esto. Al principio pensábamos que estábamos al aire normalmente, luego que nos mandaron a la tanda, pero seguíamos en vivo sin audio. Nos enteramos por los mensajes que nos llegaban”, relató. Sobre la incomodidad que experimentó en el estudio, manifestó: “La explicación que me dieron es que el backup técnico para ir a la pausa en caso de emergencia no funcionaba”.

LA NACION