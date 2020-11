Flavio Mendoza, sobre su cruce televisivo con Victoria Donda: "No sabía ni quién era"

Ya está confirmado: Flavio Mendoza será el quinto jurado que se incorporará al Cantando 2020 para la ronda del "Súper duelo". Este lunes, el artista pasó por Los ángeles de la mañana y, tras hablar de lo que será su participación en el reality de eltrece, hizo referencia al intenso cruce que mantuvo con Victoria Donda este sábado en PH: Podemos hablar.

"Nadie pensó que íbamos a estar en una pandemia, y quiero decir que esto es en el mundo, porque a veces decimos: 'Nos vamos de la Argentina'. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países, en el mundo el rebrote parece ser más crudo que la propia peste", dijo en un momento la actual titular del INADI en la mesa del programa de Telefe. "Es muy fácil hablar cuando se cobra un sueldo", retrucó Mendoza, quien aseguró este lunes que no estaba al tanto de que Donda era funcionaria del Gobierno nacional.

"Yo no sabía quién era. Soy muy colgado. Cuando empezó a contar su historia de vida, me pegó y pensé que era hija de desaparecidos. Cuando empezamos a hablar en la mesa ahí me di cuenta que ocupaba un cargo político", comentó el bailarín y coreógrafo.

Tras asegurar que en ese momento fue la voz de muchos sin trabajo, Mendoza reveló qué fue lo que más le molestó de Donda. "Se reía todo el tiempo. Lo que más me dolió es que dijo que la albañilería no estaba permitida cuando conté el caso de mi bailarín, que hace esos trabajos para darle de comer a su hijo. Después se justificaba diciendo que mi reclamo era para el Gobierno de la Ciudad y no para Nación; lo único que me quedó claro es que hay una gran división. Se van a tener que unir si queremos salir adelante. Necesitamos que haya un poco de honestidad de la gente que nos gobierna", indicó molesto.

Mientras aseguraba que desde hace dos meses tiene el protocolo para trabajar, Mendoza apuntó contra todas aquellas actividades que están permitidas y que, desde su punto de vista, son más peligrosas que el circo o el teatro. "Después ves que abren todo y no se entiende. El circo la está pasando mal. Mi familia tiene un parque de diversiones en Avellaneda, ¿por qué no lo pueden abrir si es al aire libre? Ir a un teatro a sentarte a dos metros de distancia y con barbijo es mucho más seguro que la gente que ves en los bares en la calle", lanzó enojado.

Tras asegurar que jamás tuvo el apoyo del gremio de actores ni de políticos, arremetió: "El gremio de actores para mí no existe, no me han ayudado nunca en nada. Los políticos no muestran ni un gesto, ni se bajaron el sueldo ni hubo algo digno de ellos de decir: 'Bueno, no paguen los impuestos', porque por más de que te den una moratoria, los tenés que pagar después igual".

"Me parece que la gente tiene que salir a hablar, a veces siento que estoy peleando contra molinos de viento. No es tan fácil reinventarse. Cuando seguís cobrando un sueldo es fácil decirlo. El streaming es momentáneo, no te va a salvar la vida", remató Mendoza.