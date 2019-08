Flor de la V: "No creo que Pampita sea homofóbica, pero está pasada de moda"

Flor de la V. volvió al ruedo en su conflicto con Pampita Ardohain, por la última devolución que le brindó como jurado del "Súper Bailando" Crédito: Instagram

2 de agosto de 2019 • 15:48

"Estoy tranquila como agua de tanque", aseguró Flor de la V ni bien empezó a hablar del conflicto que arrastra con Pampita Ardohain en ShowMatch. "El disco le gustó a todo el mundo y a ellas no... Creo que hay algo detrás", agregó sobre la jurado del " Súper Bailando", y su compañera, Florencia Peña, que nunca la puntuaron tal como ella esperaba.

Recordemos que, en su última devolución, Pampita le había a Gabo Usandivaras, el partenaire de De la V, que adopte la figura de "un macho" en la pista del certamen. Flor de la V, en tanto, le retrucó que había una cierta animosidad hacia ella y señaló que la modelo "mostró la hilacha" con sus palabras. Por eso, como invitada en Los ángeles de la mañana, la capocómica contó que había recibido un mensaje de Ardohain después de la discusión, pero que no decía nada demasiado significativo, e incluso que ni siquiera había sido una disculpa. Acto seguido, dejó que Ángel de Brito, conductor del ciclo, escuchara el audio y comentara en voz alta algunos fragmentos.

"No es menor lo que dijo cuando me evaluó. No me toca en lo personal", dijo De la V. "Entiendo que no la tiene porque erotizar, pero con el 'vogue' -el baile que presentaron en el ritmo de 'Grandes éxitos'- no entraba la palabra 'macho'. Lo diferente molesta. Sigue habiendo un prejuicio en la Argentina contra el gay que le gusta mostrarse así", reflexionó la conductora.

" No creo que Pampita sea homofóbica, pero está pasada de moda", disparó luego. Y sobre la comparación con el buen puntaje que obtuvo Leticia Bredice, que objetivamente bailó mucho menos que ella, apuntó con ironía: "Estás hablando de una actriz, una artista. Hizo cine".

Además, dispuesta a profundizar en el asunto, aseguró: "Estoy muy segura de mi; soy la que siempre soñé. Todo tuvo que ver con un aprendizaje. Antes creía que todo pasaba por el exterior: el mejor vestido, el mejor zapato. No era por ahí, la búsqueda de mi femineidad iba por otro lado. Hago terapia hace muchos años".

Finalmente, contó cuán discriminada se sintió al ser atacada por Viviana Canosa, Beto Casella y Marcelo Polino, entre otros, pero señaló que "sanó todo". "Para avanzar en la vida hay que soltar y crecer", concluyó.