La actriz reveló los motivos que precipitaron el fin de su relación con el coreógrafo Matías Napp

Les costó mucho blanquear que estaban saliendo, sobre todo porque comparten trabajo en el "Súper Bailando". Cuando se animaron, todo fue una fiesta. Se los notaba felices en cada baile, donde ella es la figura y él, el coach. Sin embargo, Flor Vigna y Matías Napp acaban de separarse. Al principio ella lo negó y, él se hizo el distraído pero fue quién lo confirmó primero. En Hay que ver, por Canal 9, la actriz contó detalles del final de la relación. "Hace una semana que estamos separados. Ahora puedo contar que en el cuarteto estábamos con menos chispas por esa razón. Estamos bien, Mati es una hermosa persona pero no teníamos energía para seguir juntos. Lo sigo queriendo un montón y no nos vamos a esclavizar si no ser libres", contó Flor.

Además, remarcó que tienen que seguir trabajando juntos. "Estamos trabajando bien. Lo complicado fue tomar la decisión porque hay mucho cariño en el medio. Pero había rispideces y fastidios".

¿Por qué él confirmó primero la separación?"Cuando tuiteó estábamos juntos. No lo dije yo porque cuando me preguntaron no estaba lista para contarlo". Y agregó: "Nunca le gustó la palabra novios, es verdad. Nunca fuimos novios por decisión de los dos".

Vigna negó que el motivo de la separación sean los celos. "Nuestras rispideces tienen que ver con otra cosa. Tenemos muchas diferencias. Lo intentamos pero decidimos no obligarnos a ser iguales".

José María Listorti especuló con la posibilidad de una reconciliación con Nico Occhiato, exnovio de Flor. "No, nos queremos mucho pero no. Puede ser que alguna vez nos vean de vuelta con Mati o quizá no. No me quiero atar a nada. Lo bueno es que nos separamos bien. Al principio le teníamos miedo al amor; nos negábamos hasta nosotros lo que nos pasaba. No queremos obligarnos a estar juntos porque nos pongan el mote de novios".

Con respecto a su existe algún otro hombre cerca de su corazón, aseguró: "Estoy asexuada. No me gusta nadie. Tengo que estar sola. Estoy aprendiendo a estar conmigo".