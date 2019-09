Franco Torchia habló de todo en el living de Incorrectas Crédito: Twitter

16 de septiembre de 2019 • 19:56

" Mirtha Legrand ejerce violencia mediática y no debería estar al aire", disparó Franco Torchia en Incorrectas, el programa de Moria Casán, por América. El periodista se refirió al mal momento que vivió Mario Massaccesi, cuando la conductora le preguntó si lo habían violado . "Yo decidí no ir más a lo de Mirtha porque la última vez me preguntó sobre los abusos sexuales que sufrí de chico y no me sentí cómodo", aseguró.

Luego, Torchia redobló su apuesta: "Mirtha es homofóbica, tiene algunas obsesiones relacionadas a la sexualidad. No debería estar al aire, porque reincide y eso es violencia mediática", insistió. "La primera vez que me invitó fue a una cena en este canal, América. Y al aire fue una cosa pero en el corte me preguntó si mi hija no me miraba a los ojos y me decía; 'papá. sos gay'. Por supuesto que mi hija no hace eso; es un proceso educativo. Y podría preguntármelo mi hija, sin problemas. Pero la manera de hacerlo de Mirtha no estuvo bien".

Torchia también habló de la condena en suspenso por violencia de género de Guillermo Pardini, que fue su compañero de trabajo en el ciclo Involucrados. "Fuimos compañeros, no sabía nada, y la verdad es que me sorprendió. No tengo una relación personal con él ni somos amigos", remarcó.

También aseguró que no volvería a trabajar con Jonathan Viale. "No la pasé bien cuando trabajé en Intratables, porque Jonathan acaparaba todo. Es amable y respetuoso pero siempre hablaba él y no me interesa trabajar con gente así. No dejaba meter bocadillo", recordó. Y aclaró que nunca se peleó con Santiago Del Moro: "Me fui del programa porque sentía que no tenía nada más que hacer, pero nunca me peleé con Del Moro. Mi lugar estaba muy desdibujado porque a fines del 2014, el programa se endureció mucho y yo no soy político partidario ni voy a definirme todo el tiempo".

Torchia dio su punto de vista sobre el accidente hot que sufrió Sol Pérez en La jaula de la moda, durante la transmisión de los premios a la televisión de cable. "No confundan accidente con abuso. Creo que La jaula... no puede estar al aire tal como está planteada. Ese episodio es uno más. Son ultra misóginos, violentos. (...) Lo de Sol Pérez fue una barbaridad. Lo llamaron accidente hoy pero fue un abuso. Es una chica que es víctima permanentemente".

Tampoco se salvó el colectivo de Actrices Argentinas de la crítica sagaz de Torchia: "Me parece raro. Hay personas sospechadas de asociaciones ilícitas como la estafa del telar de la abundancia [dijo en referencia a Jazmín Stuart, activista del colectivo]. Y dejaron afuera a Valeria Bertucelli, a Erica Rivas para apoyar a Ricardo Darín".