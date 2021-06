FreeBritney: un documental intenta descubrir la verdad detrás de la tutela de Britney Spears

Para miles de fanáticos alrededor del mundo es la Princesa del Pop pero… ¿Cuánto cuesta llevar esa corona? Hace 13 años que Britney Spears no puede disponer libremente de su vida y de sus bienes, ya que la justicia estadounidense determinó que su padre sea su tutor legal. Sin embargo, en los últimos meses creció en las redes sociales el movimiento #FreeBritney, que denuncia que detrás de esta decisión hay oscuros intereses económicos. Esta noche la señal OnDirecTV presentará una investigación profunda sobre el presente de la cantante y las chances que existen de que pueda recuperar su autonomía.

The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship muestra la profunda investigación que el periodista Mobeen Azhar realizó inspirado por la campaña que inundó Twitter e Instagram y que, por primera vez, parece estar conmoviendo a la justicia. De hecho, en menos de una semana, el Tribunal Superior de Los Ángeles recibirá a la intérprete de 39 años, que espera poder recuperar las riendas de su vida frente a la atenta mirada de parte del mundo.

Y es que por primera vez en más de una década la cantante de “Baby one more time” tendrá la chance de hablar frente al juez del caso el jueves 23 de junio, en lo que se espera que pueda ser una bisagra en la situación de su controvertida tutela legal.

Spears tenía solo 10 años cuando pisó por primera vez un escenario. Fue en la competencia de talento Star Search, en 1992, en donde logró llamar la atención de todos, ganar el concurso y terminar en el Club de Mickey Mouse. En 1997 firmó un contrato con la discográfica Jive Records, sello con el que editó su placa debut, que se convirtió en una de las más vendidas de ese año.

A fines de 1998 Britney lanzó "...Baby One More Time" y revolucionó los rankings musicales de todo el globo Captura de Tv

Luego llegarían más canciones y tours exitosos, además del romance perfecto para las revistas, nada menos que con Justin Timberlake. Durante 3 años fueron la pareja dorada del pop, hasta que el vínculo se disolvió en medio de rumores de infidelidad y una canción de despecho por parte del galán. Todos querían la vida de cuento de hadas de Spears, aunque ella misma advertía que en su interior su corazón lloraba, tal como canta en su tema “Lucky”.

Con una imagen más adulta y grandes productores, la rubia logró demostrar que era mucho más que un fenómeno pasajero, pero su vida privada se volvió turbulenta y quedó en el ojo de los medios de comunicación que encontraron en sus historias, reales o inventadas, una mina de oro. En 2007 vivió una de las crisis más mediatizadas de la historia, que incluyó el corte total de su pelo y altercados con fotógrafos que la hostigaban.

Con solo 25 años, Spears estaba encarando el divorcio de Kevin Federline, un bailarín que disfrutaba de la atención pública que le daba ser la pareja de una superestrella, y luchaba en Tribunales por la custodia de sus dos hijos pequeños. Fue una pelea que terminó perdiendo.

En 2008, su padre Jamie Spears presentó ante la justicia estadounidense un pedido de tutela legal sobre su hija, alegando que padecía trastornos compatibles con la demencia y que no estaba capacitada para manejar su carrera o su fortuna. Así, se volvió el responsable de cualquier aspecto legal, financiero y artístico de la vida de la cantante.

En uno de los momentos más reveladores de The Battle for Britney…, se explica cómo todo el proceso judicial que determinó que la intérprete no estaba capacitada para manejarse por sí sola o hacerse cargo de sus hijos se hizo sin su participación ni la de otros involucrados, sino que fue casi un trámite sumario.

Activa en sus redes sociales, Britney prefiere no hablar de su situación familiar instagram.com/britneyspears/

Para contar la historia completa, Azhar entrevista no solo a fanáticos y fanáticas, sino también a abogados y especialistas en derecho y a personas que conocieron a Britney y a su familia, tanto en Los Ángeles como en su ciudad natal Kentwood, en Louisiana. También aparecen figuras importantes en la cotidianidad de la artista, como su maquillador Billy Brasfield y su coreógrafo Brian Friedman.

Aunque no aporta ninguna revelación de peso, e incluso le da voz a personajes como el bloguero Pérez Hilton que hostigó a Spears por años, The Battle for Britney… cumple un buen papel en resumir el caso para aquellos que no estén al tanto de lo sucedido con la cantante o no puedan creer el peso que llegan a tener las redes sociales.

The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship se podrá ver hoy jueves 17 de junio a las 21, y luego quedará disponible en la plataforma de streaming DirecTV Go