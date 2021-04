Fuerte cruce entre Gustavo Noriega y Diego Brancatelli por el regreso a las clases: “Deberían sancionarte”

La presencialidad de las clases en el AMBA se convirtió en el tema de los últimos días generando debate en los distintos medios de comunicación con voces a favor y en contra. En Intratables, Gustavo Noriega y Diego Brancatelli tuvieron un fuerte cruce que fue tendencia en las redes sociales.

“Me parece una imprudencia, me parece irresponsable y hasta peligroso el mensaje de los que van a mandar a sus chicos a la escuela. Hay un decreto y una orden presidencial que no hay clases y la tenés que cumplir”, le exigió Brancatelli a su compañero panelista. “¡Sí, mi general! A sus órdenes, señor”, bromeó Noriega. “Estamos en democracia y hay que acatar las ordenes, Noriega. ¿No te gusta cumplir las leyes? No crees en la Ley y en el Poder Judicial, entonces”, cuestionó el periodista. “¿Pero qué frase querés sacar?, repreguntó Gustavo.

Yo me quedé con las ganas de ejercer mi derecho a la protesta sin poner a nadie en riesgo y los carceleros de la humanidad se quedaron con las ganas de atraparme dos veces con la misma red.



pic.twitter.com/TmEJbb6N07 — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) April 20, 2021

“Te declarás en rebeldía. Hay una orden de no mandarlo, ¿por qué lo vas a hacer? Te parece responsable y no te parece violento lo tuyo”, continuó reprochando Brancatelli. “¿Vas a repetir las mismas frases y las mismas palabras otra vez?”, consultó ya cansado Noriega. “Esto sienta un precedente con otras cuestiones, eh”, deslizó el periodista del oficialismo.

“¿Pero me vas a meter preso vos?”, preguntó Noriega. “No, pero deberían sancionarte”, contestó Brancatelli. “¿Pero cuál es el delito?”, se entrometió el conductor Fabián Doman. “No cumplir una orden, hay un decreto presidencial”, aseguró Brancatelli, quien luego agregó: “Esa apología del delito y de sumarse a la rebeldía, puede llevar a un bar a pensar lo mismo. Si piensan como Noriega y nos vamos a contagiar 100.000 y dicen ‘yo voy a dejar abierto hasta las 12 de la noche porque no acato una orden presidencial’ y así nos vamos a morir todos”. “Nos vamos a morir todos porque mi hijo va a la escuela”, ironizó Noriega. “Cuando haya 100.000 casos vamos a buscar a los responsables como vos.”, amenazó Brancatelli.

Luego se sumó al debate Gustavo Grabia, quien recordó cuando el expresidente Fernando de la Rúa decretó el Estado de Sitio en el país en medio de la crisis económica y social de 2001: “En ese momento yo y muchísimos argentinos salimos a la calle desacatando la orden porque no nos parecía correcta. Entonces no me digas que vos nunca vas a desacatar una orden presidencial y no criminalices a un padre que quiere ir con su hijo simbólicamente hasta la puerta del colegio.”.

LA NACION