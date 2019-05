Cuando se acerca el final de su revolucionaria ficción, David Benioff y D.B. Weiss reflexionan sobre los puntos altos y bajos de GoT, y cuentan cómo lidiar con la rabia de las redes sociales Crédito: Helen Sloan/HBO

Antes del debut de esta temporada, los showrunners de Game of Thrones David Benioff y D.B. Weiss respondieron preguntas de Rolling Stone enviadas por email para la nota de tapa de abril con Maisie Williams y Sophie Turner. Ahora que se acerca el último episodio, compartimos toda la entrevista, que contestaron en conjunto. (También hubo otras preguntas -sobre temas como el grado de involucramiento de George R.R. Martin en la decisión sobre el final, el arco narrativo alterado de Sansa respecto del libro, la controversia del episodio acerca de la noche de bodas de Ramsay Bolton y sus sensaciones sobre la conclusión que eligieron- que decidieron no contestar).

¿Cuáles son sus reacciones emocionales respecto del final del programa?

Es difícil encapsular 10 años de nuestras vidas que pasamos con muchas de las mejores personas que hemos conocido, haciendo algo de lo que estábamos orgullosos de ser parte. Probablemente lidiemos con el final del programa cuando el programa realmente termine.

¿Qué otros finales de temporadas o de programas enteros admiran y por qué?

El de Breaking Bad fue todo un logro. También siempre hablamos acerca del final de Los Soprano: por más controversial que haya sido en su época, cuando uno lo recuerda, es difícil imaginar un mejor final para ese programa, o para cualquier otro. Otros que se destacan... el de Hora de Aventura. Y los dos nos acordamos de ver el final de M*A*S*H*, junto con otros 105 millones de personas.

¿Cómo cambia las cosas para ustedes estar creando una épica que la gente observa tan de cerca, y es tan inherentemente controvertida, en una época donde las reacciones en las redes sociales son instantáneas?

Es gratificante que a la gente le importa lo que hacés, como para sentir que deben comentarlo en tiempo real. Las redes sociales han sido centrales en la forma en la que mucha gente miró el programa. Habiendo dicho eso, no nos metemos para nada con ese tema, sobre todo por el tiempo y la energía que requeriría. El propio programa es un trabajo a tiempo completo. Nosotros hacemos el mejor programa que podemos, y esperamos que a la gente le guste. Y sabemos muy bien que, si no les gusta, no se lo van a guardar.

Ustedes han mencionado esa cita de David Mamet: "Hacer televisión es como correr hasta que te morís". ¿Cómo sobrevivieron mientras creaban este programa que no se parece a nada que hayamos visto?

¡Todavía no sobrevivimos! No está terminado. Asumiendo que lo logramos, bueno: tuvimos la suerte de hacer este viaje con gente maravillosa y muy dedicada, dos de las cuales están en la tapa de esta revista. Hicimos esto juntos, y lo logramos gracias a eso.

Benioff y Weiss en la premiere de la última temporada de Game of Thrones en Nueva York Crédito: Marion Curtis/REX/Shutterstock

¿De qué maneras los sorprendieron Maise y Sophie a lo largo de los años?

Que te vaya bien en un casting es una cosa. Pero es muy diferente trabajar bien cuando hay cientos de personas dando vueltas a tu alrededor, cuando solo hay tiempo para una toma más porque se va el sol, y tenés 12 años. Su gracia bajo presión fue evidente desde los primeros días del rodaje -que fueron los primeros días de cualquier rodaje para ellas-. Pero incluso esos maravillosos primeros días no nos habían hecho imaginar las capas de profundidad y sutileza que le pondrían más tarde a su trabajo, ni tampoco el nivel al que desarrollarían su talento en el trabajo. Quizás nacieron con talento, pero no fue el talento lo que las llevó a donde están, sino el trabajo duro. No siempre actúan serias, pero son actrices muy serias.

Otra cosa sorprendente sobre Soph y Mais es lo decentes y ancladas que siempre fueron, a pesar de haberse criado en un circo. Aprendieron a adaptarse a un estilo de vida que es radicalmente diferente del de su infancia, y más allá de los beneficios que eso pueda tener, también puede ser un desafío emocional. A mucha gente la puede arruinar, pero a ellas no las arruinó en lo más mínimo. En todo caso, terminaron el proceso siendo más resistentes que cuando empezaron.

¿Cuáles son sus momentos preferidos con ellas dos, ya sea en el set o fuera de él?

Fue fantástico hacer volver a Arya a Winterfell, porque eso significó que Maisie y Sophie pudieron volver a estar en escenas juntas, lo cual no pasaba desde la Temporada Uno. En esos años, crearon y profundizaron una gran amistad, y fue genial tener a dos personas salvajemente graciosas e ingeniosas jugando entre ellas entre escenas. Aunque decidieron empezar a hablar en un acento del Norte (de Inglaterra), que quizás fuera real y quizás una invención suya -como somos estadounidenses, no nos dábamos cuenta-. Pero a veces hablaban en ese acento todo el día. Y cada tanto, se metía en una escena, y les teníamos que recordar que Sansa y Arya no hablaban así.

Después de todo, un recuerdo que se destaca fue nuestra fiesta de cierre de rodaje del piloto original en Belfast en 2009. Las dos lloraban y se abrazaban porque, después de un par de semanas, se amaban tanto que tenían miedo de no verse nunca más si el programa no era seleccionado. Era un miedo viable, así que estamos agradecidos de que no fuera así, y que pudieran pasar todos estos años entre ellas, y entre nosotros.

Me gustaría que hablaran de la complejidad de Arya. Por un lado, es inevitable maravillarse con sus habilidades y su carácter despiadado; por otro lado, se trata de alguien que conocimos cuando era una muchacha, y que ahora es una asesina feroz (más allá de que sus víctimas se lo merezcan). ¿Ella necesita una redención? ¿Es posible eso? ¿Cómo la ven ustedes?

Bueno, quizás Arya tenga más víctimas en su haber que cualquier otro personaje importante del programa, pero casi siempre ella justificó de alguna manera su violencia. Y considerando sus circunstancias... Es una infancia que no se le desea a nadie. Y a lo largo de todo, ella siempre mantuvo un sentido de moralidad -por ejemplo en su negativa a acatar la orden de Jaqen de matar a la actriz en la Temporada Seis-. Así que no pensamos que necesite ninguna redención. La vemos como una chica extremadamente resistente que hizo lo mejor que pudo con una infancia difícil para transformarse en una mujer singular.

¿Y Sansa? Ella perdió gran parte de su inocencia, y aguantó mucho horror. ¿Qué sentido extraen de su historia?

Sansa empezó el programa siendo una chica muy tradicional de una familia noble, con expectativas muy tradicionales para su vida. Esas expectativas cambiaron drásticamente, y las experiencias subsiguientes la obligaron a cuestionarse muchas cosas: su inocencia, su confianza, sus suposiciones acerca de cómo funciona el mundo. Pero por más que mucha gente muy mala haya hecho lo posible para destruirla, no lo lograron; y ella salió fortalecida de esas terribles experiencias. Ahora ella es una de las personas más formidables de la historia.