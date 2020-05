Gastón Satragno, el hijo de Pinky, no tiene buenos recuerdos de Rubén Mühlberger por la forma en que trató a su madre Crédito: Santiago Cichero/AFV

Durante mucho tiempo, Rubén Mühlberger estuvo muy involucrado en la rehabilitación de Lidia "Pinky" Satragno ; de hecho, en más de una oportunidad, contó que fue él quien logró que "la señora televisión" vuelva a caminar. Cuando estalló la polémica en torno al programa Memorias desordenadas, que la conductora hacía en la TV Pública, el médico apuntó contra su familia, en especial contra su hijo Gastón, a quien acusó de no llevarla más a su clínica y abandonar el tratamiento.

Tras la detención del "doctor de los famosos", la familia de Pinky habló públicamente. Primero, lo hizo Raquel Satragno, quien confesó que Mühlberger se aprovechó de su hermana . Hoy, fue el turno de su hijo Gastón que -si bien no quiso hablar demasiado del tema- no guarda los mejores recuerdos de su experiencia con Mühlberger. "No doy más notas sobre mis padres, sobre ningún tema y menos sobre este tipo. No sé si te acordás el año pasado las cosas que dijo, que hice abandono de persona y no sé qué más. Te digo la verdad, solo doy notas de música", expresó Satragno a través de un audio de WhatsApp que envió a Los ángeles de la mañana.

Y aunque no quiso opinar sobre la situación actual del profesional, el músico aseguró que el médico no se portó bien con su madre. "Lo único que te puedo decir es que la experiencia no fue nada buena. No se portó bien con ella, y más allá de que funcione o no el tratamiento, creo que un médico debe comportarse de otra manera. Eso es lo único que te puedo decir", lanzó sin querer entrar en una nueva polémica.

Por último, el joven hizo referencia al estado de salud de la conductora. "Mamá no anda bien de salud, por lo tanto ella menos va a hablar. Hace unos meses que dejó el tratamiento y la verdad que no está nada bien", reveló sin dar más detalles.