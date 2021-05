Giorgio Tsoukalos se une a William Shatner para probar si existen los extraterrestres

Convertido en meme gracias a las redes sociales, en donde sus rulos y sus facciones exageradas ya son un clásico, Giorgio Tsoukalos primero se hizo conocido por su ciclo Alienígenas Ancestrales en History Channel, en donde está a punto de debutar con su vigésima tercera temporada, en la que innovará impulsado por la pandemia y discutirá sus teorías con otras personas, entre ellas nada menos que William Shatner. “Ojalá todos tengan la suerte de envejecer y llegar a los 90 años con su lucidez”, aseguró.

La serie de televisión, que se ganó su lugar entre los clásicos del cable a pesar de ser altamente especulativa en un canal dedicado a la historia, explora desde hace más de diez años la teoría de que los extraterrestres visitaron nuestro planeta hace miles de años y que fueron centrales en la construcción de monumentos como las pirámides de Egipto o en conocimientos avanzados de ciertas ciencias.

“El ciclo empezó en 2009, llevamos más de 200 episodios y aún seguimos al aire... ¡nunca deja de ser una sorpresa y un motivo de alegría para mí! Creo que hemos tocado una fibra íntima en las audiencias de todo el mundo, no sólo en los Estados Unidos, sino también en casi todos los países en los que se ve el show”, explicó Tsoukalos en una conferencia de prensa para medios de América Latina.

Alienígenas ancestrales se estrenó en 2009 y de inmediato se volvió un clásico del cable básico

De acuerdo con su visión, el impacto que tiene Alienígenas Ancestrales es más profundo de lo que parece a primera vista: “Quizá lo que más orgullo me da es que el programa en cierta forma ha cambiado el paradigma porque cada vez más personas hablan sobre los aliens. Muchas personas estamos muy atentas a lo que sucederá en junio porque es la fecha en la que el gobierno estadounidense publicará un informe oficial sobre el material que tienen acerca de objetos voladores no identificados. Creo que vamos a sorprendernos con registros de objetos que se aceleran tan rápido y que rompen la barrera del sonido sin crear una explosión sónica. Se trata de una tecnología que la humanidad no ha desarrollado todavía y, por lo tanto, hay que preguntarse de dónde viene esa tecnología y de qué tipo es”.

La fascinación de Tsoukalos por el espacio y nuevas realidades comenzó de muy chico en su casa natal de Lucerna, Suiza: “Aunque soy un hijo de la década del 80 -crecí con Star Wars, con películas como El vengador del futuro...- la culpable principal de lo que soy fue mi abuela, quien era la que me contaba cuentos para dormir mezclándolos con libros y teorías de Edgar Cayce o de Erich von Däniken. Entonces crecí con esas historias maravillosas cuando tenía cinco o seis años y para cuando cumplí trece descubrí en su biblioteca La Edad de Piedra fue muy diferente, un libro de Eric von Däniken a quien conocí cuando cumplí 16. Somos amigos desde entonces, hace más de 30 años. Es una persona maravillosa que cambió mi vida”.

Von Däniken, compatriota de Tsoukalos, es el autor de Recuerdos del futuro, el primer libro masivo que desarrolla la hipótesis de que hubo visitas extraterrestres que se dieron entre la Antigüedad y la Edad Media. Si bien la investigación es de 1968, el ciclo de History Channel revitalizó la idea y logró que sumara nuevos curiosos y adeptos, gracias a viajes a distintos monumentos, sitios arqueológicos y museos de todo el mundo. Sin embargo, la crisis provocada por el coronavirus obligó a Tsoukalos a cambiar sus planes originales: “La nueva temporada de Alienígenas Ancestrales explorará un formato que creamos el año pasado y que nos gustó porque estamos en una pandemia y no es posible viajar a muchos países”.

“Se trata de una gran mesa dentro de una guarida secreta, digamos, ¡que no puedo decir dónde queda! En esa mesa reunimos a invitados para repasar los momentos más fuertes de Alienígenas Ancestrales y debatirlos. Nos reunimos y conversamos con mucha franqueza. Creo que permite, además, conocer que incluso dentro de nuestro programa tenemos opiniones que difieren entre sí”, explicó a la prensa.

Este nuevo giro -pensado por el productor ejecutivo de la serie, Kevin Burns- logró darle un aire fresco a un verdadero clásico de la televisión de cable y ha sido bien recibido en los Estados Unidos. “En Alienígenas Ancestrales siempre hay distintas opiniones respecto de los extraterrestres y de sus orígenes. Por ejemplo, yo personalmente creo que estas visitas, o la mayoría de estas visitas, fueron físicas. Sin embargo, Kevin cree que hay que incorporar la parte espiritual, como portales con la mente, por ejemplo”, puntualizó.

El primero de los invitados a esta mesa es, nada más y nada menos, que el icónico mandamás de la nave USS Enterprise: “Conocer personalmente a William Shatner fue un verdadero sueño hecho realidad y uno de los días más importantes de mi vida... ¡poder sentarme en la misma mesa que el Capitán Kirk! Fue una experiencia surreal y maravillosa. Pudimos hablar fuera de cámara y es una de las personas más inteligentes y más graciosas con las que me he encontrado en la vida. Es un buen tipo, una persona muy curiosa, una persona que busca, lee mucho, se hace preguntas y tiene una mente muy inquisitiva y muy curiosa. Creo que, de hecho, en marzo cumplió 90 años. Ojalá todos tuviéramos la suerte de crecer y envejecer de la forma que lo hace Erich o William Shatner, con esa salud y con esa rapidez mental”.

Este encuentro podrá verse el sábado 15 de mayo, a las 21.50, por History Channel, con una extensa exploración de datos sobre los orígenes de la humanidad a partir de descubrimientos arqueológicos y astronómicos que Tsoukalos y su equipo discuten con el actor.

En época de teorías conspiranoicas, defensores del terraplanismo y movimientos antivacunas, Tsoukalos se cuida mucho de no afirmar nada que no pueda probarse: “En Alienígenas Ancestrales nunca dijimos que fueron aliens quienes construyeron monumentos antiguos, sino que citamos viejas leyendas e historias orales sobre que este conocimiento fue impartido por los dioses. Alguien descendió del cielo y nos impartió conocimiento. La teoría de los antiguos astronautas formulada por personas como Erich Von Daniken o David Childress proponen que en algún punto en el pasado muy, muy lejano, alguien nos ayudó. Alguien fue nuestro maestro”.

“A ver: yo no soy un científico ni tengo un título que indique esto. Yo uso el conocimiento que tomo de los científicos y lo interpreto a mi manera para acomodarlo a la Teoría de los antiguos astronautas”, aclara con seriedad.

De manera mucho más liviana se toma haberse vuelto un meme: “Es algo que creció en forma orgánica. No tengo ningún tipo de control sobre este meme. Sé que se usa en forma positiva, en forma negativa y la verdad, no me importa. Es mi cara. Me río de eso todos los días. Así que me encanta, me parece maravilloso. Y además también muestra el amor y la apreciación que tiene la gente por mí y por la pregunta sobre los aliens”.

Cuándo y dónde verlo. Desde este sábado 15 de mayo, Alienígenas Ancestrales se puede ver en History Channel, a las 21.50.