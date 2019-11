Gloria Fichera, la primera novia de Adrián Suar: "Me rompió el corazón"

La actriz de Clave de Sol contó en una entrevista televisiva cómo fue su relación de tres años con Adrián Suar

Gloria Fichera fue la primera novia de Adrián Suar. O al menos es lo que contó en Incorrectas, el ciclo de América. Se conocieron en Pelito y años más tarde compartieron el elenco de Por siempre amigos, la telenovela que protagonizaron los miembros de Menudo -Ricky Martin incluido- en la pantalla de Telefe. Y allí nació el amor.

De hecho, fue el mismo Suar el que le avisó a Fichera que estaban buscando jóvenes para un programa de adolescentes. Ese nuevo ciclo era Clave de Sol, y Gloria se quedaría con uno de los papeles más importantes. Allí interpretaba a Giselle, la primera novia de Diego (Leonardo Sbaraglia).

El éxito del programa fue instantáneo y se trasladó al teatro. En una de aquellas funciones del verano de 1987, su novio, Suar, fue a verla, pero no todo salió como ella esperaba. "Un día vino a verme al teatro, pero con otra chica. Yo me entero en el saludo final, cuando encienden las luces de la sala y lo veo atrás de todo con ella de la mano. En ese momento, salí corriendo del escenario y me fui a mi camarín a llorar. ¡Me partió el corazón!", contó la actriz en el programa Incorrectas.

Gloria Fichera y Adrián Suar, en pleno romance

"Cuando finalmente hablamos, me dijo que era una vecina, una amiga y minimizó todo. Fue un golpe para mí. Le dije que me había hecho muy mal, que no le encontraba una explicación. Me enojé, pero después nos arreglamos", detalló Gloria una de las primeras peleas.

Fichera contó, además, que estuvo tres años de novia con Suar y que él prácticamente vivía en su casa. "Primero se compró a mi mamá. Le gustaban las milanesas a la napolitana que ella le cocinaba y se instaló en casa. Tenía 20 años yo, era muy chapada a la antigua y para mí una pareja se debe fidelidad mutua. Flasheaba con casarme", recordó.

Entonces, alguien quiso saber si le constaba que Suar le había sido infiel. "No lo sé, pero yo perdono", respondió la actriz que estudió Psicología y hoy ejerce esa profesión. Luego, explicó: "En ese momento, él era un chico de 20 años, con éxito. Hoy lo entiendo. No sé si llamarlo infiel: salía con chicas y yo me enteré después. No lo critico".

La relación terminaría un tiempo después. "Cortó conmigo cuando conoció a Araceli [González] en La banda del Golden Rocket", aseguró la psicóloga.

Gloria se refirió, también, a la relación que mantiene con Ricky Martin. "Fuimos muy amigos. Sigo en contacto de vez en cuando. Sobre todo a través de Joselo, su manager, y me invita a algún recital porque nos queremos. Es una excelente persona. Lo adoro. Es como un hermano para mí", aseguró.