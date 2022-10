Gran Hermano 2022: besos y charlas subidas de tono entre Coti y Alexis, protagonistas del nuevo romance en la casa

escuchar

Cupido ha vuelto a tocar a las puertas de la casa de Gran Hermano 2022. Mientras el amor y la pasión crecen en el vínculo entre Maximiliano Giudici y Juliana Díaz, un nuevo romance toma forma: la correntina Constanza “Coti” Romero y el cordobés Alexis “Conejo” Quiroga se muestran cada vez más juntos y son protagonistas de varios momentos de intimidad.

Los jóvenes están cada vez más cerca en el reality de Telefe y han llegado a besarse ante las cámaras. Sesiones de masajes, charlas amistosas y subidas de tono y caricias día y noche marcan la dinámica de interacción de la nueva pareja.

En una de sus conversaciones, los participantes vivieron un momento picante mientras se divertían respondiendo a preguntas incómodas cada vez que uno perdía en el juego “piedra, papel o tijera”. Durante el intercambio, los jóvenes hablaron largo y tendido acerca de sus preferencias sexuales.

Los concursantes también compartieron en el confesionario cuáles son los sentimientos que estarían experimentando el uno por el otro. Sobre su compañero, Coti dijo: “ Una persona con la que me siento más ‘yo’ o me siento más cerca sería con Conejo. Él me da sus abrazos, me da su cariño y eso me gusta mucho ”.

“Siento cuando a alguien le puedo llegar a gustar. Me gusta lo difícil. De mi parte, viene para rato”, agregó la joven.

Sobre ella, Conejo expresó: “La veo muy parecida a mí en muchos aspectos. Me gusta lo complicado. Se dio y ojalá que se siga dando. Hay que aprovechar el momento y darle para adelante”, expresó.

Cabe recordar que en la casa de Gran Hermano Alexis Quiroga recibió el apodo de “Conejo” motivado por el hecho de que, en su presentación para formar parte del reality, contó que no podía pasar más de unos pocos días sin tener sexo.

“¿Cuál es tu mayor sueño?”, le preguntó la concursante a su nuevo interés amoroso durante una conversación íntima en un sillón. “El de formar una familia”, respondió él, que continuó la respuesta con otra pregunta: “¿A vos te gustaría tener hijos?”, quiso saber, ante lo cual Coti aclaró: “Después de sentir que disfruté lo suficiente”.

En el reality también se ha visto, sin embargo, un momento que habría resultado incómodo para Romero. Mientras se la ve descansando en el jardín junto al Conejo, Mora está junto a la pareja y comienza a hacerle masajes al concursante. Más tarde, dedica unos mimos en la espalda también a Coti e incluso llega a bromear con la posibilidad de una relación de a tres. La joven correntina se muestra más tarde algo disgustada frente a los comentarios de la participante, aunque Alexis logra disipar su enojo acercándose a ella cariñosamente.

De consolidarse el vínculo, Coti y el Conejo serían las protagonistas del segundo romance oficial dentro de la casa más famosa del país. Juliana Díaz y Maxi Giudici confirmaron su enamoramiento a cuatro días de su ingreso al reality. En los últimos días, ambos concursantes idean la forma de dar un paso más en su relación buscando un punto ciego para tener relaciones.

En un clip que se viralizó en las redes sociales, se los ve buscando un lugar con la ayuda de Romina. “Con una frazada. De última traétela si total no están todos tapados”, les sugiere la exdiputada a Juliana. “Un punto ciego, Gran Hermano, tirame un punto ciego”, manifestó el cordobés indignado luego de inspeccionar en el baño por un lugar en el que no haya cámaras. La pareja desestimó la idea de Romina. “Por toda América va a estar el video”, le contestó Maxi, mientras que Juliana le agradeció el gesto con un beso. Si bien algunas cuentas que siguen este reality confirmaron que ya se consumó el acto, todavía no hay información oficial de que esto haya sucedido.

Por otro lado, en la noche de ayer Maxi se convirtió en el nuevo líder de la semana: tendrá inmunidad y podrá salvar a alguno de la placa final. El ganador de la prueba tuvo la posibilidad de elegir a dos compañeros para ver la película El gerente, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson, y los seleccionados fueron Juliana y el “Conejo”.

