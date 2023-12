escuchar

El martes, Martín Ku se convirtió en el nuevo líder de la semana que, además de la inmunidad, tendrá la potestad de salvar a uno de sus compañeros de placa y hacer subir a otro. En ese contexto, este miércoles por la noche, una casa totalmente dividida en dos marcos, realizó su segunda nominación. Sin embargo, la votación no comenzó con el primer participante en el confesionario. El último eliminado, Hernán, fue el primero en usar el nuevo beneficio de los expulsados en darle dos votos a uno de sus compañeros, y se los dio a Joel. Además, una vez más “Furia” hizo uso de la nominación espontánea.

La primera en dar a conocer su voto fue la uruguaya Rosina, que, al igual que Denisse u Joel, forma parte del grupo liderado por Isabel, Lisandro y Sabrina. “La primera persona que voy a nominar es la que menos me afectaría si se va de la casa. Y tampoco lo veo mucho colaborando en las tareas. Me cae superbién, no tengo nada personal en su contra. Mis dos primeros votos son para Axel. Y el segundo voto es para Carla, porque siento que extraña mucho y también estuve observando algunas actitudes y comentarios que no me gustaron”, manifestó.

Luego fue el turno del Lisandro, uno de los enemigos íntimos de Furia y sus chicas, y su nominación no sorprendió: “Mis primeros dos votos son para Juliana, porque después de la primera nominación intenté acercarme para generar un vínculo y no vi reciprocidad. Y en la casa solo aporta peleas y conflictos. Y mi segundo voto es para Florencia, no por nada en particular. La verdad es que con el resto nos vamos conociendo y no tengo nada en contra de ella”.

Justamente Florencia fue la siguiente en emitir su voto: “Nomino en primer lugar a Sabrina, porque hubo algunas cosas que no me gustaron, cosas de armar quilombo. Y segundo, Axel, porque siento que no se adaptó”. Inmediatamente, pasó el líder de la semana, que se mantiene bastante ecuánime en cuanto al trato con los dos grupos, pero no así a la hora de nominar: “Mi primer voto es para Catalina, por una cuestión de afinidad, y la segunda es Carla, también por afinidad y por un comentario que tiró”.

Entre nominación y nominación, mostraron un tape de Furia, Carla, Agostina y Catalina divirtiéndose durante la noche y a Isabel por la mañana insultando a Furia por detrás con todo tipo de improperios por no haberla dejado dormir. Entonces, mostraron a quién le había hecho la espontánea la participante que divide la casa. “Tengo que usar mis armas de juego. Esta vez tengo que pensarlo bien. Estoy jugando para el afuera y para mí”, se la ve decir en el confesionario. Luego, cuando Gran Hermano la llama nuevamente en vivo para disimular, Juliana dio a conocer sus votos: “Tres para Sabrina, porque es una especie de ‘divide y reinarás’ y la posición de líder se la tomó demasiado a pecho, y en vez de ser una líder positiva se dedicó a dividir la casa. Los otros dos para Alex. Pasaron los días y me di cuenta de que me equivoqué, que tendría que haber votado a Isabel, pero ya están dados. Lo voté porque hablamos muy poco y hubo miradas y actitudes que no me gustaron, es una falta de respeto que alguien vaya, se siente al lado, te hable y vos no le contestes. Es un chico al que le cuesta mucho acercarse a los demás y yo soy muy imponente. Básicamente, creo que es por eso. Ahora, empezó a hablar un poco más, a cantar, a divertirse... Su personalidad sí me gusta, pero es una lástima. Debería haber ido por Isabel”.

Después, llegó el turno de Nicolás: “Voy a nominar en primer lugar a Florencia. No tengo nada en contra de ella, pero estoy pensando en una posible placa. Y después, a Juliana por actitudes que tiene que no me gustan”. Carla, a su vez, fundamentó su voto: “Isabel, en primer lugar, porque siento que está aplicando la teoría de ‘divide y reinarás’; y está monopolizando la cocina como para dar el mensaje de que si es ella la que cocina no la pueden sacar. Lleva y trae y genera un clima tóxico que no me gusta. Y el segundo voto es para Sabrina, que es un amor, pero también está dividendo la casa para reinar. Le habla solamente a los varones, a un grupo de mujeres nos ignora. Le alimenta el ego tener a todos los varones revoloteando, porque es hermosa y quiere seguir forzando eso, y no me gusta mucho”.

“Manzana”, en tanto, expresó: “Voy a nominar primero a Juliana, porque no le creo nada lo que dice a la cámara cuando está Santiago, que no quiere problemas, que quiere que esté todo bien, y al final termina armando muchos conflictos. Y el segundo voto es para Florencia, porque me parece un poquito falso de su parte y no me gusta que ande con Juliana y al mismo tiempo diga cosas de ella. No entiendo por qué lo hace y me parece muy falso”. Otra de las chicas que forman parte del grupo de Isabel y Sabrina es Zoe. En el confesionario, la mujer menor de la casa, indicó: “Mis primeros dos van a ser para Juliana, porque no me gustan sus actitudes y me parece una persona muy irrespetuosa y no me gusta la violencia verbal; no me gusta que trate mal a mis compañeros. Me parece una persona muy caradura, porque en vivo dice una cosa y es todo lo que ella hace. Y el segundo es para Agostina, porque no hablamos mucho esta semana”.

El siguiente en pasar por el confesionario fue Alan: “Mi primer voto es para Carla, porque es muy buena y tengo con ella una relación relinda, pero en algunas situaciones estuvimos hablando y hubo cosas que no me gusta como las dijo. De hecho, a mis compañeros también (SIC). Y el segundo voto es para Catalina porque es con la que menos trato tuve toda la semana y nada más, por eso”.

“Los primeros dos votos se los voy a dar a Axel porque no me llevo y no me molestaría que quede nominado. El segundo voto es para Sabrina. Me molestó que la recibimos con la mejor y que haya dicho que se sintió desplazada. Se abrió totalmente de nosotras sin motivo”, expresó, a su vez, Agostina. Emmanuel, en su turno, indicó: “Mis primeros dos votos van a ser para Rosina porque tiene unas vibras raras que no las entiendo todavía. Y el segundo es para Lisandro, por lo mismo”.

Frente a Gran Hermano, Denisse nominó: “Mis primeros dos votos son para Carla, por una cuestión de afinidad. Y el segundo, para Juliana, porque no comparto la forma que tiene de comunicarse con los compañeros”. Bautista, en tanto, señaló: “Mis primeros votos son para Juliana. Por más que te pueda hacer reír en algún momento, hay gente acá adentro que la pasa mal por su culpa y eso la verdad que no me gusta mucho. El segundo voto se lo voy a tener que dar a Carla porque por más divina que sea ha generado una fricción que otra con los chicos que están en la mejor siempre, así que va a ir para ella”.

En ese momento, Del Moro recordó que Gran Hermano está observando un posible complot, algo que había sido anunciado en la noche del martes. El conductor aclaró que para que efectivamente haya sanción, lo que los participantes hablaron se tiene que ver reflejado en sus votaciones. Mientras en la tribuna se escuchaban los gritos de “tomatelá”, entró a nominar la más grande de la casa, Isabel. “Mi primer voto es para Florencia porque hacen causa en común (SIC) con la persona que voy a votar después. Hay mucha falsedad, hay maldad, hay algo feo que me está poniendo muy triste y a muchos participantes los está poniendo mal porque no muestran (SIC) realmente las cosas como son. Se muestran de otra manera. Y mi segundo voto es para Juliana, que es la persona que causa todo el malestar en esta casa y ha confabulado con otras personas y nos hace sentir muy mal a varios”. Al finalizar su votación, el público presente en el estudio siguió gritando “’¡Que se vaya!”.

El misionero Alex fue el siguiente en nominar: “Mi primer voto es para Catalina porque es la que menos hablé y mi segundo voto es para Juliana, porque sigue teniendo... No se lleva bien con varios amigos y son... No da”. La salteña Lucía, en su paso por el confesionario, indicó: “Los dos primeros votos son para Isabel, porque está trayendo y llevando información constantemente y eso a mí no me gusta. Y, además, nos separa, y eso tampoco me gusta porque siento que nos llevamos bien todos. El segundo voto es para Axel, porque no tengo afinidad”.

Otro de los líderes de la cruzada contra Juliana, Joel, aseguró: “No pensé mucho en este tema y tomé la decisión ahora. Mis primeros dos votos son para Catalina porque es la persona que menos me relacioné y nunca la vi en la cocina, por ejemplo, haciendo... O creo que la vi muy poco, no tengo recuerdo, colaborando en la casa. Después, la semana pasada también había tenido la intención de votarla, pero terminé no votándola y en esta semana como que tampoco tuve... No hubo nada especial con ella, creo que es la única persona con la que no hablé a solas. Y el voto único es obvio: se lo voy a dar a Juliana, de nuevo. Estoy tratando de darle una oportunidad, pero hoy hablé un rato con ella y estuvo bien la charla, pero un día te trata bien y otro muy mal. Es muy impredecible. No me gusta estar cerca de ella porque nunca sabés cómo te va a tratar”.

“En primer lugar, quiero poner a Juliana, por obvias razones: maltrato todo el tiempo, indirectas. Y sobre todo porque ayer en vivo dio un comunicado de que ella no aceptaba los malos tratos y es ella la que está acá todo el día haciéndolos (SIC). Y ella afecta, realmente. Y con respecto a eso, quiero decirle también a mi familia que estoy bien, que se queden tranquilos y que todo esto pasa, que yo me la banco acá adentro. Y, en segundo lugar, quiero ponerla a Carla, por lo mismo. Hace dos días en vivo dio el comunicado (SIC) de que en el supermercado no habían hecho las cosas bien [Isabel y Lisandro] y nada, hay que estar bancando, también, a los responsables que tomaron la responsabilidad (SIC) primero que todos. Y bueno, también hay que bancar, hay que saber que son cosas nuevas, que no sabemos cómo hacerlas y nada, hay que estar bancando”.

“Creo que es el momento de decir que se caen los falsos y la gente que lleva y trae, en especial. Y, a partir de este momento, van a ver a la Caty que se quedó callada muchos días para no generar conflictos”, anunció Catalina. E indicó: “Mis primeros dos votos van, obviamente, para Isabel, porque me parece de las personas más grandes de esta casa y la que más lleva y trae información, errónea o no. Eso no va conmigo, no me gusta. Se tienen que caer los falsos en esta casa, y la desunión. El segundo voto es para Sabrina. También me parece que quiere romper con el grupo, quiere desunir, llevar y traer. Y a mí, la gente falsa, ‘hashtag no me va’. Así que, empiecen a ver todo y dense cuenta quienes son la gente buena y quienes la gente mala de esta casa”.

El último participante en pasar por el confesionario fue Williams. “Le voy a dar dos votos a Juliana. Nah... Simplemente porque no tengo trato y no hay forma de hacerle entender que no tiene que tratar mal a los compañeros, digamos. Mi segundo voto me cuesta, porque la verdad me llevo bien con todos, pero se lo voy a dar a Carla. El otro día me llegó al corazón el abrazo que medio por el tema que yo había hablado, pero simplemente por no tener otra persona, digamos, en vista”.

La placa de nominados, entonces quedó conformada de la siguiente manera: Juliana (Furia) con 17 votos, Carla con 9, Axel y Sabrina con 8, Catalina con 7, Isabel y Florencia con 6, Rosina y Joel con 2, y Lisandro y Agostina con 1. Pero Del Moro anunció que hubo complot y que se descontarían los votos de los que infrigieron las normas.

Quienes explicitaron su voto en conversaciones con sus compañeros fueron Agostina, Carla, Furia, Lucía, Florencia y Catalina por un lado, e Isabel, Williams, Bautista, Alan y Sabrina por otro. Según los tapes que mostró la producción, luego, Isabel y Sabrina intentaron convencer a Nicolás de que votara a Furia como como ellas.

Entonces, al anularse los votos, la placa definitiva quedó de la siguiente manera: Furia con 10, Carla con 9, Axel con 8, Catalina con 7, Isabel y Florencia con 6, Joel y Rosina con 2, y Lisandro y Agostina con 1 voto. Los nominados de la semana, entonces, son Furia, Carla, Axel y Catalina.

LA NACION

