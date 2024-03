Escuchar

Domingo de eliminación en Gran Hermano, que como es habitual, estuvo atravesado por los nervios y las tensiones que caracterizan a todas las veladas de expulsión. A lo largo de dos horas, Santiago del Moro condujo una emisión en la que hubo una multitudinaria placa de nominados, integrada por Denisse González, Darío Martínez, Damián Moya, Bautista Mascia, Mauro Dalessio y Nicolás Grossman. Y al final de la noche, hubo una nueva expulsión.

A los pocos minutos de comenzar la emisión, el conductor anunció que ya tenía los primeros resultados parciales, para revelar quién era el primero en salir de la placa. Y la sorpresa fue mayor cuando del sobre salió el nombre de Darío , quien no pudo ocultar su sorpresa. Ante los aplausos de sus compañeros, el hombre exclamó: “Había muchas dudas, porque era una placa complicada por la cantidad de nuevos que éramos, y yo le decía al Chino que vivía esto como la final de un descenso”.

Luego Del Moro dio pie a un clip sobre la cena de nominado, en el que hubo fuertes cruces. En ese segmento, Damián cuestionó el estilo de sus compañeros, y Mauro le retrucó: “No sé si está bueno esto que hacés de aislarte”. Frente a eso, Damián respondió: “No soy agresivo, pero vos corrés detrás de quien te conviene”. Por su parte, Darío le dijo que si se aislaba no iba a transmitir empatía, y Bautista concluyó: “Al final del día, todo depende de la gente”.

De nuevo con la casa en vivo, Del Moro se comunicó con los participantes y anunció: “Quien desarma su valija ahora por decisión del público, ¡es Bautista!”. A los pocos minutos, el conductor regresó y reveló que Nicolás era el siguiente en salvarse de la eliminación.

A continuación y con solo tres participantes en placa, llegó el momento en el que la voz en off de Gran Hermano convocó a cada uno de los nominados, para que le hablen al público. Y de ese modo, Mauro se dirigió al confesionario, y ahí dijo: “Creo que ser un participante nuevo y no poder traer información de afuera, es mucho más difícil que empezar desde el principio. Entré con la idea de que me iba a divertir, pero todo es mucho más duro de lo que parece. Ayer no la pasé bien, pero tengo ganas de quedarme a jugar. Creo que tengo mucho para dar, voy a ser lo más genuino posible, por eso salí lastimado un par de veces acá en la convivencia. Me gustaría quedarme para seguir dando todo, para que en el afuera puedan divertirse conmigo. Le quiero agradecer a todos los chicos que nos recibieron re bien, y me dieron una mano en los momentos malos que tuve, y agradecerle a toda la gente que nos ve”.

En segundo lugar, Denisse también fue al confesionario y aseguró: “No fue fácil volver a la casa, siento que le fui fiel a las cosas que dije. Estoy respetando el juego que les prometí. Esta semana no es tan buena, sabía que iba a estar nominada, no sabía que me iban a hacer la fulminante, pero necesito quedarme, ojalá que me apoyen, y quiero demostrarle a esa persona que probablemente dijo cosas, que estaban muy equivocadas. La realidad es que estoy muy comprometida con lo que estoy haciendo. Me quedan cosas por hacer, y esta semana si me llego a quedar ojalá pueda hacer alguna misión. Estoy más dispuesta a hacer cosas para la casa, pero siempre recordar que estoy muy agradecida de estar acá. Ojalá que me apoyen, los necesito”.

Por último, Damián fue el tercero en hablarle al público, y comentó: “Quiero decir que me siento muy bien, a diferencia de la primera semana que me sentí muy incómodo. Me estoy adaptando, me estoy encariñando con algunos compañeros, siento que entré con el pie izquierdo, mostrando una parte silenciosa y eso causaba dudas en mis compañeros. A mí me cuesta mucho desenvolverme, y esto es un gran desafío, siento que esto recién arranca, y estoy con una especie de sentimiento mezclado. Es muy difícil estar acá dentro, me encanta esta sensación, me siento más vivo que nunca y tengo muchísimas ganas de quedarme”.

Luego llegó la instancia de quitar de placa a otro nominado, y el conductor reveló que Mauro era quien se salvaba. De esa manera, todo quedó en un mano a mano entre Denisse y Damián, y fue ella a quien el público votó para que abandone la casa.

LA NACION

