Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche llena de emociones; primero se confirmó el ingreso del participante Fabio Agostini desde La casa de los famosos (Univisión), quien intercambiará su lugar con Solange “Sol” Abraham. Tras esto, para la sorpresa de todos los participantes, hubo un “Congelados” donde Anna del Boca, la hija de Andrea, ingresó al reality show con un objetivo específico.

Este fue el segundo Congelados de la edición, tras lo que fue la visita de los artistas Ca7riel y Paco Amoroso para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum. Al ser con una dinámica distinta, se considera que el ingreso de Anna fue el primero “real”, ya que la otra vez estuvo más ligado una movida de marketing para publicitar el estreno musical.

Ca7riel y Paco Amoroso pasaron por Gran Hermano Generación Dorada Prensa Telefé

Tras una larga espera, Anna abrió las puertas de la casa e ingresó por la pasarela con el tema “El amor”, una canción interpretada por Andrea del Boca que se lanzó en 1994. Su único objetivo fue ir a buscar la valija con las pertenencias de la actriz, aunque aprovechó la visita para hablarle a algunos participantes, como Manuel “Manu” Ibero, Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera. Además, expresó: “Hay Del Boca para rato...”; algo que generó mucho misterio en la audiencia y abrió la puerta para un posible futuro reingreso de la actriz.

Anna del Boca dejó varios mensajes durante su visita a Gran Hermano

Es importante remarcar que se especuló con la posibilidad de que Anna del Boca sea la encargada de reemplazar a Andrea como participante de Gran Hermano Generación Dorada. Al respecto, dijo “por supuesto que entraría”, y al momento de su despedida de la casa aseguró: “Ya volveré...”.

Ahora solo queda esperar para descubrir quién será la elegida por Telefe para entrar a la casa en lugar de Andrea del Boca.