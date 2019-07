Griselda Siciliani: "El último hombre que vi desnudo fue Adrián Suar"

Griselda Sicialini bromeó acerca de su situación sentimental, opinó sobre su paso por el "Súper Bailando" y se refirió a la salida de Flor de la V del colectivo Actrices Argentinas Crédito: Instagram

25 de julio de 2019 • 16:38

Griselda Siciliani está pasando por un buen momento laboral. Brilla como participante del "Súper Bailando", por eltrece, y acaba de estrenar La mujer de al lado, en el Multiteatro. Invitada a Intrusos, contó que su lugar natural es sobre el escenario.

"En el 'Bailando' no me siento cómoda pero me divierto. Son distintas experiencias: al teatro es mi lugar y sé que voy a estar toda la vida y el 'Bailando' es una experiencia lúdica. Me divierte y tampoco es que la paso mal. Solamente no lo conozco. De todas maneras, creo que me dan las devoluciones con cariño y respeto", recalcó, despejando cualquier duda sobre una supuesta animosidad de Pampita Ardohain hacia su persona.

La actriz también contó que está sola desde que se separó de Adrián Suar, hace tres años. "El último señor desnudo que vi es Adrián Suar. Hubo muchos rumores pero ninguno cierto. Siempre me buscan pareja. Me da pudor esto. Además nunca la pegan y me da gracia", indicó con mucho humor. Su separación del actor y productor se formalizó en septiembre de 2016, y desde entonces a ella se la ha relacionado con varios famosos.

Luego, cuando le preguntaron por la participación de Flor Torrente -hija de Araceli González, con quien mantuvo un fuerte cruce mediático en 2017- en el "Bailando", su humor cambió: "Hablemos del último hombre con el que estuve. Es un tema que me torra. Es aburrido. Flor es actriz, cantante y tiene derecho a estar en un programa. Es humillante que digan que la llamaron porque estoy yo. La llamaron muchas veces y este año acepto. Y lo mismo sucedió conmigo".

Siciliani apenas habló de su hija Margarita, de 7 años, "porque no le gusta" que hable de ella en público. "Me pidió que no la mostrara en las redes y la quiero respetar. Mi hija es una dulzura, una niña alegre, compañera, inteligente. La siento muy tierna. Con el padre compartimos la crianza y eso me da mucha alegría. Los dos estamos muy atentos a ella", señaló.

Finalmente, le respondió a Flor de la V que contó que se había alejado del colectivo Actrices Argentinas porque no se sintió apoyada. "Me enteré ayer por un notero. No sabía que Flor no estaba porque somos muchísimas las que pertenecemos al colectivo, aunque hay un grupito que trabaja intensamente y se merecen mi admiración. Otras colaboramos en lo que podemos. Tengo mucho respeto por el colectivo", indicó.

"Somos mujeres que opinamos diferente en muchas cosas y nos ponemos de acuerdo por temas específicos como por ejemplo la ley de legalización del aborto. Pero no somos el Estado. El colectivo apoya los temas invisibilizados. Por ejemplo, a Thelma Fardín no la conocían y posiblemente no la hubieran escuchado, e hizo una denuncia penal por violación. Y a Flor salieron muchos a defenderla", finalizó.