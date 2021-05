Guido Kaczka, tras los rumores de enojo por el cambio de horario: “Vamos a convivir en el prime time con Marcelo Tinelli”

Desde que eltrece anunció el regreso de Marcelo Tinelli con ShowMatch, hay rumores de enfrentamiento entre las producciones de LaFlia y de Guido Kaczka, y también entre los conductores.

Tinelli, embarcado en la gran apuesta que significa para él “La Academia”, retornará al prime time del canal, al tiempo que Kaczka con su Bienvenido a bordo se desdoblaría en dos partes, a las 18.30 y a las 23. Y, cuando empiece la ficción 1-5/18 que prepara Polka, el ciclo de juegos de eltrece se quedaría solo con el espacio de la tarde. Por ahora, la decisión definitiva no está tomada, pero el conflicto parece estar instalado.

Este lunes, Kaczka habló con Intrusos y negó estar enojado: “Escuché que decían eso, pero no... ¿Cómo voy a estar enojado? Nada que ver. Vamos a convivir en el prime time con Marcelo, a la noche, quizá yo también haga la tarde, y eso era algo que teníamos hablado con el canal”.

Luego de que le marcaran que el cambio de horario va a generar modificaciones en la publicidad y en el rating, el conductor señaló: “Tampoco me voy a poner en pastor. Es cierto que la publicidad vale más en algunos momentos que en otros y que si cambiás de horario tenés que pensar en contenidos acordes. No sé si me adapto o me transformo, sino que voy siendo todas personas distintas. Yo creo que todos los días nos despertamos y somos otra persona. Trabajo de lo que me gusta, nos va bien”.

“¿Es verdad que van a sacar los bailes de Bienvenido a bordo, a pedido de Tinelli?”, preguntó el cronista, haciendo referencia a otro de los rumores que sonaron fuertemente estos días. “Arrancamos con el baile y fue creciendo, pero no es un concurso de baile técnico como hace Marcelo con devolución de jurado. Sinceramente, no me dijeron nada ni a mí ni a la producción. No hay manera de hacer lo que hace otro. Pueden pensar que se pegan dos programas, pero así eso suceda, nadie termina haciendo lo mismo”, aseguró.

