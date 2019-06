El actor contó de qué modo la llegada de su hijo modificó su vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 17:18

Gustavo Conti es, lo que se dice, un papá muy baboso. Para celebrar el día del padre, fue con su hijo Felix a Cortá por Lozano, y en cada una de sus respuestas quedó claro que vive por y para el pequeño, de 2 años.

"Como papá soy un tarado. Mi mujer [Ximena Capristo] dice que lo malcrío. Me encanta ser papá, Félix me acompaña a todos lados, somos re compinches", señaló el actor.

También dijo que muchas veces se había imaginado en ese rol, pero que todo resultó mucho más intenso de lo que había llegado a soñar: "Lo entendés cuando sos padre. Sí, podés imaginártelo y cuando sucede, supera las expectativas. Yo lo miro y lloro. Me emociona".

En cuanto a su capacidad para poner límites a su hijo, Conti explicó que es lo que más le cuesta. "Mi mujer me dice de todo, pero no puedo retarlo. Me da lástima, lo veo tan vulnerable, tan chiquito. Ximena me reta", señaló.

El actor asegura que ha dejado de hacer muchas cosas por pasar más tiempo con su hijo: "Ya no miro fútbol como antes sino que prefiero pasar tiempo jugando con los autitos o con animalitos. La play se la regalé a un amigo, y en casa hay juguetes por donde camines".

"¿Y la intimidad de la pareja?", indagó Verónica Lozano, la conductora del magazine de Telefe. "Mientras Félix duerme. Porque, además, duerme en la cama con nosotros. Va a dormir con papá hasta los 21", aseguró el exparticipante de Gran Hermano 2.