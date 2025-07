Homero Pettinato se refirió al súbito levantamiento de su programa en Eltrece: “Totalmente olvidable”

El ciclo de entretenimientos Reacción en cadena desembarcó hace dos semanas en la pantalla de Eltrece y se anunció como una de las apuestas del canal para recuperar el rating perdido. Sin embargo, la esperanza y la confianza duraron poco, y en las últimas horas se anunció su levantamiento. Este jueves, el conductor del programa, Homero Pettinato, se refirió al tema y aseguró que, de alguna manera, la decisión le provocó “un poco de alegría”.

El hijo de Roberto Pettinato, que hizo su debut en este fallido ciclo como conductor en un canal de aire, fue abordado por la cronista de Intrusos y, de buen humor, brindó su opinión sobre el tema: “Lo levantaron. ¿Podés creer? No sé por qué, fue una decisión del canal. Calculo que no funcionó“.

"Yo di lo mejor, pero a veces no encajás, o no encajás en la televisión, o no encajás con el público de ese momento, o con el formato, o no lo hiciste bien”, dijo Pettinato Tadeo Bourbon

Con respecto a cómo tomó él la determinación, reveló: “Yo me siento muy bien. La verdad es que estoy en un momento de mucho trabajo y este era un trabajo más. Obviamente, yo di lo mejor, pero a veces no encajás, o no encajás en la televisión, o no encajás con el público de ese momento, o con el formato, o no lo hiciste bien”.

Y explicó: “La verdad es que yo tengo un gen muy vago adentro. La gente no me cree, porque me la paso laburando, pero a mí cuando me decís ‘vas a laburar menos’, un poco de alegría me da. A veces, es una mala noticia si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, imaginate. Es totalmente olvidable”.

Homero, el hijo de Roberto Pettinato, tuvo un desembarco accidentado en la televisión abierta Tadeo Bourbon

Cuando la cronista le volvió a preguntar cuál consideraba él que había sido el principal motivo por el que el programa no funcionó, Pettinato indicó: “Creo que debe tener que ver conmigo. No sé si era mi tipo de formato, o algo que encajara mucho conmigo. Simplemente, yo le creí a la persona que me seleccionó para hacerlo y lo intenté”.

La cronista aprovechó, también, para consultarle sobre los rumores de crisis en su relación con la influencer Sofía “La Reini” Gonet, y logró sorprender a su entrevistado. “Está todo bien. ¿En serio hay rumores de crisis? ¿Y yo no sabía nada? A los hombres, a veces, se nos pasa. Puede estar en crisis nuestra pareja y no estamos enterados. Estamos viendo el Mundial de Clubes, los idiotas. Que no levanten la relación como levantaron el programa... No creo, porque por lo menos en esto hay más compromiso“.

En Reacción en cadena, los participantes se enfrentaron a diferentes desafíos relacionados con las palabras. El ciclo arrancó con el pie izquierdo. En su primera semana y en ese horario se jugaron varios de los partidos del Mundial de Clubes, con alto rating en la pantalla de Telefe. De hecho, el día del debut, que promedió 3.2 puntos, se enfrentó al encuentro del Real Madrid con Botafogo, que lideró la franja con una marca máxima de 16,3. Más allá de que estos formatos están pensados como unitarios y en Argentina se emiten de manera diaria por una cuestión presupuestaria, la elección de una cara desconocida para el target de gente que ve televisión abierta jugó en contra. Pero todas las alarmas sonaron en eltrece cuando este martes el programa promedió 1.7, su marca más baja que está muy lejos de los 4 puntos que esperaban.

El conductor reveló que no llegó a encariñarse con el formato Tadeo Bourbon

Homero Pettinato tiene un largo recorrido en el streaming, la radio y el teatro, pero esta fue la primera vez que el hijo de Roberto Pettinato se probó en un programa en la pantalla chica. Dueño de un humor incorrecto que lo caracteriza, no logró seducir a un público que maneja otros códigos. Consultado por Intrusos, el humorista admitió luego de su estreno: “Desde adolescente que estaba esperando el momento que se dé el debut, y se dio. Yo no lo vi, yo hago oídos sordos a todo. Me baso en mi Instagram, el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto ni por rating, ni por repercusiones, y el canal respetó eso también, nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, la verdad”.