Homero Pettinato denunció una extorsión telefónica en nombre de Sofía Gonet

Aunque el escándalo entre Homero Pettinato y Sofía Gonet parecía haber llegado a su fin, en las últimas horas el humorista reveló en sus historias de Instagram un episodio de inseguridad que vivió producto de hacer pública su pelea con su expareja. Según relató, un joven lo llamó a su número personal y le solicitó 20 mil dólares para evitar que filtrara más chats de la conversación con La Reini.

“Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado 10 mi dólares para cagarme a trompadas y publicar todos los chats con ella. Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que la vergüenza ya pasó. Pero me dijo que le ofreció 10 y que si yo le daba 20, él no publicaba nada y me entregaba el material”, comenzó relatando Pettinato.

Sin perder el asombro por lo que le sucedía, el conductor de Olga explicó que le pidió al sujeto que esperara a que terminara su programa para coordinar cómo recibir el dineral. “Fui al programa y cuando salí lo iba a denunciar por extorsión, porque además es todo completamente falso, mi ex no gasta un mango y si alguien me pega vendrá ella y si alguien publica los chats es ella. Pero cuando salí me volvió a llamar y es un chico completamente desesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia. Entonces, bueno... le expliqué que mejor es laburar”, analizó sobre cómo manejó la situación con el joven estafador.

“Me di cuenta de que me cuesta tomar represarías con personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono”, sumó y acto seguido contó otra historia personal muy similar a la que vivió esta mañana. “El año pasado había un constructor que laburaba en mi casa y laburaba bárbaro. Pero parece que alguien en su familia tenía un problema de ludopatía con los casinos de celulares y un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció”, contó.

“Me dejó debiendo como tres millones de pesos en materiales, que no compró y desapareció. Cuando yo me enteré de que era un problema de ludopatía de un familiar de él se la perdoné también. Y me di cuenta de que tengo ese problemita”, cerró.

El descargo de Sofía Gonet tras la polémica de los chats con Homero Pettinato

Sofía Gonet se cansó de las críticas que generaron sus chats y realizó un extenso descargo en sus redes sociales, donde expuso detalles de su vínculo con el humorista y dejó sorprendidos a sus seguidores. “Aparezco. Después de estar siendo cancelada por más de tres días enteros por todo un país, y por todos los medios de comunicación, diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me cag*** a piñas, ojalá me internen”, comenzó el reel que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 900.000 seguidores.

En ese sentido, se defendió de las acusaciones por minimizar un tema serio: “Se ve que todo esto no es violencia, y también se ve que ustedes pensaban que yo era Sarah Kay o el Dalái Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa”. A su vez, profundizó en la dinámica de su vínculo con Pettinato: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico. Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias, que necesita ayuda, y yo eso no lo quiero".

Gonet aseguró que la incapacidad para manejar esa situación fue lo que hizo escalar la toxicidad: “Yo no quiero juzgar, pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar, y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya... Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar, y por eso cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad, hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias".