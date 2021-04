Jimena Cyrulnik reemplazará a Miriam Lanzoni en Corte y Confección

Luego de que Miriam Lanzoni diera positivo de coronavirus , el equipo de Corte y Confección (eltrece) tomó la decisión de incorporar un reemplazo y la elegida fue Jimena Cyrulnik, según confirmó la productora La Flia a través de un comunicado. Tras conocerse el resultado del hisopado, la actriz que forma parte del reality conducido por Andrea Politti debió aislarse, mientras que las grabaciones del programa se suspendieron temporariamente hasta hisopar a los contactos estrechos, con el objetivo de prevenir otros eventuales contagios.

Apenas vuelvan las grabaciones, todos los que se acerquen al set ubicado en Don Torcuato deberán volverse a hisopar para poder retomar sus actividades. Luego de cumplir con este requisito, Cyrulnik pondrá a prueba sus habilidades con la costura y el diseño y se enfrentará así al exigente jurado . De todas maneras, en la pantalla del canal se seguirá viendo unos días más a Lanzoni, ya que había grabado episodios por adelantado.

Tras conocerse su diagnóstico, LA NACION se comunicó con la actriz, quien expresó: “Sí, es verdad. Nos hisoparon por protocolo y me dio positivo. No tengo ningún síntoma, absolutamente nada, no me hubiese enterado jamás si no nos hisopaban. Por suerte los protocolos ahí son súper estrictos. Nadie tiene contacto directo con nadie, así que afortunadamente fui yo solita”. Asimismo dio algunos detalles sobre sus próximos pasos: “Tenemos algunos días adentro y, por lo pronto, tengo una semana de aislamiento. Hablé con la obra social y tendrán que ver cuándo me dan el alta”.

La semana pasada, Lanzoni había sido la protagonista de un momento muy fuerte cuando, al momento de presentar su trabajo inspirado en Máxima Zorreguieta, recibió una devolución poco favorable de los jurados Fabián Zitta y Vero de la Canal. Tras el incidente, la expanelista de Los ángeles de la mañana no logró contener las lágrimas.

LA NACION