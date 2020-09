Jimena Grandinetti se refirió a los rumores de su salida de Mujeres de eltrece

La periodista habló con LA NACION y aludió a las especulaciones Crédito: Instagram Jimena Grandinetti

Tras la renuncia de Claudia Fontán a Mujeres de eltrece, el magazine de las tardes que sigue buscando su rumbo tras varias modificaciones, surgió el rumor de que una de las conductoras originales del ciclo, Jimena Grandinetti, también iba a desvincularse, dado que no se la vio al aire esta última semana.

Sin embargo, en diálogo con LA NACION, la periodista negó las versiones de su partida, pero explicó que, al haber cambiado el formato con el casting para el Cantando 2020, no se necesitó de su presencia en las recientes emisiones.

"Esta semana cambió el formato y va una cantante o alguien relacionado con la música para hacer de jurado", le explicó Grandinetti a este medio. "No se sabe si se va a mantener ese formato o si se va a volver al anterior, todo depende de eso, así que en los próximos días nos vamos a ir enterando qué va a pasar, pero en realidad esta semana se estaba necesitando de cantantes", explicó, en alusión al jurado invitado, como fue el caso de Ángela Leiva o Gladys "La Bomba Tucumana".

Al ser consultada de si en su vuelta retomará la conducción para abordar temas de actualidad, Grandinetti aseguró que ese es el objetivo. "Sí, por supuesto, allí estaré, creo que sí, estamos esperando porque tienen que ultimar algunos detalles", concluyó.

Estos días, Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y María Julia Oliván -la última incorporación al programa- permanecen al frente del magazine. Florencia de la V decidió no regresar tras haber estado unas semanas como panelista rotativa, y Fontán dio un paso al costado tras recuperarse del Covid-19 y sentir que ya no había lugar para ella cuando la producción decidió descartar la sección de cocina que solía comandar.

"El programa arrancó con muchos inconvenientes por el tema del Covid. Es un momento difícil. La primera contagiada fue Roxy (Vázquez) y seguí yo. Tuvieron que aislarlas a las chicas (Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti) y hubo que poner otro elenco", le contaba "la Gunda" a LA NACION, quien aludió al cambio del formato, con el micro reality de participantes para el certamen de canto de LaFlia que todas las noches conducen Ángel De Brito y Laurita Fernández.

"Cambiaron el formato para levantar un poco la audiencia y junto con la producción decidimos que lo mejor era que me fuera porque no me veo en ese formato, pero no renuncié ni me fui enojada ni nada por el estilo. Simplemente que, cuando acepté el trabajo, íbamos a hacer un magazine con actualidad, con entrevistas y al transformarse en otra cosa decidí dar un paso al costado porque no siento que le pueda aportar mucho a este nuevo formato. Lo que espero es que les vaya bien y que tenga mejor suerte", le explicó la conductora a este medio.

