Jorge Rial: "Mi hija Morena fue a ver a Rubén Mühlberger, y cuando me enteré la quise matar" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 14:51

"Mi hija Morena fue a ver al maldito doctor Rubén Mühlberger y cuando me enteré la quise matar ", dijo este martes Jorge Rial en Intrusos , sorprendiendo a sus panelistas.

Hace varios días que el conductor se hace eco de las denuncias contra el "doctor de los famosos", que se encuentra con detención domiciliaria luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección en su clínica. "Hay que desenmascarar a esta gente. Mi hija fue porque la llevaron. Todos pueden caer. Llamé a la persona que la llevó y me lo quería comer crudo. Este doctor trabajaba sobre la debilidad del otro, y me imagino que le debe haber dicho de todo", aseguró el conductor.

Indignado, Rial pidió a todos sus colegas que tomaran conciencia: "Desde los medios construimos monstruos como éste. Y después muchos se tiran sobre la granada, defendiéndolo. Este tipo se llenó de guita y puede pagar muy buenos abogados. Si ayudaron a construirlo, deconstrúyanlo. Sería una buena tarea desarmar al Frankenstein que ayudamos a armar".

Durante el programa, Rial mantuvo una discusión con Marcela Tauro, quien acercó un dato sobre Mühlberger. "¿Quién te dio eso? Si no das nombres, te pido que no sigas tirando data porque acá estamos tratando de acercar material que le sirva a la justicia y no cualquier cosa. No sabemos si este NN que te pasó la data está diciendo la verdad", dijo cortante. "Hasta ahora la información que te traje fue buena", retrucó la periodista.