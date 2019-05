El conductor se confesó en el diván de Cortá por Lozano y rememoró los mejores momentos del programa La movida del verano Fuente: Archivo

Fue una ocasión especial: Juan Alberto Mateyko viajó especialmente desde Córdoba, donde vive desde hace una década, para pasar por el diván en Cortá por Lozano. "Nos reencontramos después de un montón de años", dijo el animador, mientras abrazaba a la anfitriona, Verónica Lozano.

Y sin que le preguntaran nada, arrancó: "Estoy viviendo una etapa muy linda, de cuidar, disfrutar, salir, conversar y tener una relación con derecho a roce. Hace mucho que no rozaba con alguien con frecuencia, constancia y con tanta pasión", dijo, sin ponerse colorado. "Ella vive en Córdoba pero es de Brasil. Y es directora de eventos corporativos".

A través de material de archivo, Mateyko recordó momentos de La movida del verano, programa ícono que tuvo varias temporadas exitosas en Telefe y en el que Lozano era movilera. "Voy a escribir un libro que tiene mucho que ver con mi memoria. La movida del verano me cambio la historia; en cada emisión iban cien mil personas y los artistas más prestigiosos", señaló el animador.

El programa estuvo lleno de anécdotas que entusiasmaban al conductor. "Una vez estaba por cantar el Puma Rodríguez y le hice una presentación larguísima que remate con un: 'Con ustedes, ¡José Luis Perales!'. Enseguida me di cuenta de la metida de pata, pero decidí seguir como si nada. Te prometo que cuando lo vea a Perales le voy a decir Puma. Fue un gran papelón. También recuerdo que cuando debuté en televisión, Ricardo García preguntó: '¿Quién ese tipo al que le vive gente dentro del pelo?'. Y de ahí me fui a la peluquería".

Además, contó que admira desde siempre a Cacho Fontana y que cuando comenzó quería ser como él, y confirmó el mito de Julio Iglesias: que su perfil derecho es el preferido. "Hizo toda la película Me olvidé de vivir con el perfil derecho", apuntó.

También recordó una noche trágica que compartió con Miguel del Sel en La movida... "Había mucha gente esa noche y hubo un cortocircuito. Fue un caos, la gente se agolpaba y Miguel, que fue guardavidas, supo manejar la situación", rememoró. Y le dio lugar, además, a una anécdota con otro Midachi: Dady Brieva: "Fuimos a París, compartimos una habitación que tenía una cama matrimonial. Pedimos que las separaran pero no nos entendían. Al final, dormimos con almohadas en el medio".

Pero no todo fue alegría durante la entrevista. "El pasado fue un año muy difícil para mi porque me fracturé el peroné. Pero sobre todo porque tomaron mi casa. Un señor se quedó en mi propiedad durante ocho meses sin pagar el alquiler ni las expensas y se escapó como una rata cobarde, dejando esa deuda. Hizo sufrir a Naanim [Timoyko, su ex mujer y madre de sus hijos Rosita y Juan Bautista]. Estamos en juicio ahora", explicó Mateyko.

Sobre el final, el conductor lagrimeó con un mensaje de su hija, que está viviendo en Barcelona: "Sos un gran papá, te admiro, me das los mejores consejos".