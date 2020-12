Juan Minujín quiere ocupar un lugar muy especial en MasterChef Celebrity 2 Crédito: Instagram

Cuando se declaró la pandemia de Coronavirus, Juan Minujín estaba haciendo La verdad, en teatro, y a punto de iniciar las grabaciones de la cuarta temporada de El marginal. "Fue un año eterno, de mucha ansiedad y ahora por fin se está viendo la luz al final del camino. Todo se suspendió y parece que en marzo empezamos a grabar", contó el actor en Cortá por Lozano.

El actor, además, contó cómo vivió la cuarentena impuesta para frenar el avance de la pandemia. "Empecé a activar, a hacer gimnasia en la plaza de mi barrio para ponerme en forma. Me entrena el Tano y me humilla en la plaza, haciéndome correr y tirándome al piso. Me la pasé mirando videítos de gente entrenando y comiendo sano, pero yo hacia lo contrario y abría otro tarro de dulce de leche. Fue un vicio. Hicimos una cata de dulce de leche con mi mujer y mis hijas. Y Carmela, la más chica, tiene el paladar más pulido", dijo entre risas el actor que, confesó, también intentó estudiar alemán y hasta algún instrumento musical, pero no prosperó.

Lo que sí comenzó fue un emprendimiento con su familia de mapas pintados y también de rompecabezas. "Ahora hicimos uno con mi tía, Marta Minujín, y es el territorio sobre su vida y obra".

Juan se emocionó hasta las lágrimas cuando, en plena entrevista, lo sorprendieron con un video de su mamá, que recordó cómo fueron los comienzos del actor. "Le encantaba imitar a Michael Jackson y el break dance. Y cuando tenía 14 años fuimos a ver Postales argentinas, de Ricardo Bartís, con Pompeyo Audibert. Le encantó. La vio varias veces y ahí decidió estudiar teatro. Entonces llamé a Bartís, pero no trabajaba con chicos y recomendó a Cristina Banegas. Lo seguí siempre", contó la mujer.

Sin disimular las lágrimas, Juan dijo que su mamá nunca hablaba en la tele y por eso estaba tan gratamente sorprendido. "Cuando era chico vivimos ocho años en México. Tuve mucha suerte porque mis padres me apoyaron siempre, aunque nada tienen que ver con el espectáculo, porque ella es socióloga y mi papá, matemático. Era raro que yo no siguiera una carrera universitaria. Volví a los 13 años y me costó adaptarme, porque hablaba con acento mexicano y un poco me cargaban. Y una de mis armas era que imitaba muy bien a Michael Jackson. En México iba a un colegio re hippie, en el medio de la montaña, y hacíamos huertos. Y acá nada que ver, todo muy rígido en los '80", recordó.

Minujín se declaró fanático de Bake offy dijo que de MasterChef Celebrity, quisiera que gane Leticia Siciliani, que fue su compañera en 100 días para enamorarse. "Me veo más como jurado que como participante", aseguró. Y en vivo, Guillermo Pendino, una de las autoridades de Telefe, le propuso sumarse a la segunda temporada de MasterChef como participante. "Pero lo esperamos como él quiera porque esta es su casa", aseguraron. Y Juan dijo que sería un jurado malvado y "si no me gusta un plato, lo escupo. Sería muy estricto", dijo entre risas.

"En casa somos fanáticos de Christoff (Krywonis) y adoptamos una frase suya que repetimos siempre: Disfrútenlo valórenlo", cerró con acento francés.

