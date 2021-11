Karina Iavícoli, sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos: “Se fue sin decir nada”

La repentina salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos desató una fuerte polémica en el medio. Mientras la panelista asegura haber renunciado al ciclo de América porque no se sentía bien tratada, el canal sostuvo que fue una decisión compartida con la producción del programa y que su contrato se vencía a fin de año. Además los conductores del ciclo señalaron que les hubiera gustado que Von Brocke se despidiera al aire, pero no se pudo concretar porque ella así lo prefirió.

En el medio de todas estas idas y vueltas, una de las que habló fue su compañera Karina Iavicoli, quien advirtió haberse sorprendido como todos con la partida de Von Brocke y tildó a su colega de infantil.

“La verdad que es raro lo que pasó. Nosotras tenemos un grupo con las chicas, donde hablamos cosas de chicas y de repente ayer por la tarde veo que Evelyn salió del grupo. No dijo nada y se fue. Nos empezamos a escribir entre todas, pero ninguna sabía nada. Después me entero que ella tenía un viaje porque sus hijos viven en el exterior, pero que también finalizaba su contrato de trabajo. Parece que había decidido adelantar este viaje y por eso se iba ayer. Lo raro fue que estuvo espléndida todo el programa, jamás nos avisó ”, comentó todavía asombrada la periodista de espectáculos en un Live de Radio Mitre.

En cuanto a las versiones que aseguran que Von Brocke se quejaba de la participación de sus compañeras, opinó: “Leí que dio a entender que la había pasado mal. La verdad que no entiendo nada porque siempre la vi fantástica, ella estaba contenta, decía que estaba súper cómoda. Nunca vi nada de lo que hace referencia. Después escuché a Ángel (De Brito) que dijo que anotaba los planos de cada una, cuántas veces ponchaban a una o a la otra y subía a quejarse a la gerencia. Nunca en mi vida escuché eso de una compañera si esto fue así -y le creo a Ángel- me parece de una infantilidad absoluta”.

Sin embargo, Iavícoli recalcó que lo que más la sorprendió fue la actitud que Von Brocke tuvo con el grupo de trabajo. “Pero más me llamó la atención que se fue del grupo, que no dijo nada y que esté dando a entender cosas que no pasaron porque la verdad siempre vi que la pasaba súper. La re consideraban, siempre se la escuchó cuando ella hablaba”, remarcó.