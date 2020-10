La cantante y jurado del Cantando reaccionó con ironía ante un informe que se emitió en Intrusos

15 de octubre de 2020 • 17:49

El martes, en el programa de América, Intrusos, emitieron un informe sobre Karina "La Princesita" Tejeda, titulado "De víctima a villana". En el mismo, hicieron un repaso por los momentos más duros que sufrió la cantante, como serios problemas familiares y el bullying que padeció en su infancia, hasta los más mediáticos, como su relación con Sergio "el Kun" Agüero.

Más allá del título de dicho informe, en el debate posterior que se generó en el ciclo conducido por Jorge Rial se deslizaron comentarios fuertes sobre ella, como que la jurado del Cantando 2020 se había convertido en "vengadora de su propio dolor", e incluso el jueves se habló y bromeó sobre la personalidad "reconcorosa" que, para ciertos panelistas, estaría demostrando Karina en su labor en el reality de eltrece.

La cantante no quedó contenta con Rial y la decisión de abrir su programa con ese título, y decidió dedicar un mensaje en las redes a la misma hora en la que se emitía el debate sobre una supuesta transformación de su carácter que había dejado de favorecerla.

"Hoy fue mi día... Amo los martes 13. Publicidad gratis. Hoy la gente ya no compra lo primero que ve como antes... Ya no se puede", escribió Karina en su cuenta de Twitter, y sus seguidores no tardaron en captar la indirecta. Asimismo, la cantante aseguró que en la actualidad "miramos precio y tratamos de ser lo menos tontos posible".

La intérprete suele pronunciarse en las redes cuando algo no es de su agrado, y lo hace con mucha sinceridad. El martes, cuando fue criticada en el programa Los ángeles de la mañana por haber admitido no conocer a El club del clan -Carmen Barbieri les rindió un homenaje en el Cantando-, Karina se hizo eco de que la tildaran de "ignorante" y, en primera instancia, mandó un audio de WhatsApp al ciclo.

"¿Me metí en un lío sola porque podría haber googleado? Sí, googleé, solamente que la grilla del programa me la pasaron ahí. Hoy pedí que me la pasen antes para poder googlear con anticipación", aclaró. Sin embargo, cuando notó que el debate sobre su devolución como jurado no cesaba, volvió a expresarse en Twitter.

"Disculpas a todos por la sinceridad. Voy a tratar de mentir y fingir así están contentos", escribió."La próxima aparento que sé algo que no sé así queda más lindo. Estoy aprendiendo a falsearla. Mi sinceridad no me lo permite. Mil disculpas", dijo, con un toque de ironía.

