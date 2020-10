Karina La Princesita, furiosa con quienes la trataron de ignorante en las redes

El lunes por la noche, Carmen Barbieri volvió a la pista del Cantando 2020 con un emotivo homenaje a El club del clan. Si bien todo el jurado apreció la emoción de revivir los hits que marcaron una década en la historia musical de nuestro país, Karina "La Princesita" Tejeda confesó no conocer a la mítica agrupación, algo que despertó varias críticas en las redes. Enojada por la repercusión que se generó tras su "sincericidio", la cantante arremetió contra todos los que la trataron de ignorante.

"¿Me metí en un lío sola porque podría haber googleado? Sí, googleé, solamente que la grilla del programa me la pasaron ahí. Hoy pedí que me la pasen antes para poder googlear con anticipación", lanzó Karina enojadísima a través de un audio de WhatsApp enviado a Los ángeles de la mañana.

Molesta porque las angelitas la tildaron de ignorante por no conocer a la agrupación integrada por Palito Ortega, Violeta Rivas y Johnny Tedesco, entre otros artistas, Tejada explicó: "No es ser burra o ignorante. Soy joven y aparte no es algo que se consumía en casa". Y enseguida desafió a las panelistas del ciclo de eltrece: "Cuando yo vaya al programa, ojalá sepan mis orígenes, mis comienzos, todo detallado porque si no, ¿son ignorantes también? Si les pregunto por Cazzu, por Nicki Nicole, espero que sepan sus comienzos también, y de no conocerlas ¿son ignorantes? No, simplemente no las conocen porque no las consumen".

"Como en mi casa, cuando yo nací, no se consumía El club del clan; mi madre no lo consumía, por ende yo no lo sé. Distintas generaciones, uno no es ignorante por no saber esas cosas, no se consume y punto", repitió furiosa y dando por terminado el tema.

Al escuchar el audio, Yanina Latorre fue la primera en contestarle. "A ver, Princesita, con todo el amor del mundo... Googleá, ya que googleaste lo de El club del clan, el término 'ignorancia'. Yo soy ignorante en un montón de temas, por ejemplo a mí me hablás de física y soy ignorante, no tengo idea en la materia. No es una ofensa. Ser burro es una cosa pero no es lo que se dijo acá y ser ignorante no es ofensivo. Uno es ignorante hasta que agarra conocimiento. No es faltarte el respeto", le contestó la mediática mirando a cámara.

"Si uno va a ocupar lugares determinados uno se tiene que preparar. Es responsabilidad saber. Es como la historia, uno no vivió toda la historia pero hay cosas que uno debe conocer. Si estás de jurado, hay cosas que tenés que saber", opinó Andrea Taboada, haciendo hincapié en como se paraba el país cada vez que se emitía el programa.

Por su parte, Ángel de Brito, amigo y compañero de la jurado en Cantando 2020 dio su opinión. "No te podés comparar vos, Karina, porque tenés poca humildad me parece, con El club del clan. Quizá tendrías que informarte un poco más de lo que fue... Son cosas que no se pueden ignorar o pasar por alto más desde el lugar de jurado", disparó sin filtro.

Mientras escuchaba los consejos de los panelistas del ciclo de eltrece, Karina redobló a apuesta en Twitter. "Disculpas a todos por la sinceridad. Voy a tratar de mentir y fingir así están contentos", escribió con cierta ironía. Sin embargo, ese no fue el único mensaje: "La próxima aparento que sé algo que no sé así queda más lindo. Estoy aprendiendo a falsearla. Mi sinceridad no me lo permite. Mil disculpas".