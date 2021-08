La Academia: Ariel Puchetta debutó como titular en la pista de ShowMatch

Este miércoles hizo su debut en la pista el primero de los cinco famosos que se incorporan a “La Academia” en esta ronda de cumbia: Ariel Puchetta. El cantante de Ráfaga salió a la pista justamente después de que Rocío Marengo se quejara de la decisión de la producción de ShowMatch de sumar nuevos participantes, pero no quiso entrar en la polémica.

Tras verlo bailar junto a su compañera, Sofía Cerruto, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4). “Bienvenidos. Ariel siempre tiene buena onda en la pista y en los programas cuando va como invitado. Me parece que hubo de todo en la coreografía: acting, miradas a las cámaras, baile... Pero van a tener que trabajar mucho para pulir todas esas coas, porque no fue fluido. Es un buen debut, pero está lejos del nivel de los participantes titulares. Creo que pueden mejorar. Apunten a lo que les salga mejor”, recomendó.

“Aire fresco. Pero tienen que entrar en training rápido, porque están en desventaja en relación a los participantes que vienen bailando desde hace cuatro meses. Tienen que trabajar la conexión. Un gran debut de Cami y una linda experiencia para Ariel. Trabajen, chicos, y disfruten de este desafío personal. Me alegro de que Ariel haya aceptado y esté en esta pista”, agregó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto.

Guillermina Valdes (6), a su vez, indicó: “Festejo que estén acá. A Ariel, con su magia y su canto, es muy muy lindo verlo. Este ritmo le queda cómodo. Van a tener que trabajar mucho, porque esta pista viene aceitada. Me pasó algo con él, que también me pasa con Pachu Peña: me despertó ternura su humildad y sus ganas de hacer las cosas bien. Por eso sumo un punto”.

“Ari es un gran compañero y me encanta que esté acá. Es un certamen que está avanzado, por eso es muy osado y muy valiente que haya aceptado. Mi manera de recibir a los nuevos es juzgarlos con el mismo criterio y de acuerdo al nivel que tienen los demás. No me gustó la coreografía. Ella estuvo todo el tiempo agachada haciendo cosas que no la favorecían, para llevarlo a él. Por momentos, Ariel se perdió. Va a tener que trabajar mucho el acting. Acá, los que no bailan nos tienen que vender como sea lo que están haciendo. Y el acting va a ser un gran pilar para Ariel”, sumó Jimena Barón (4).

LA NACION