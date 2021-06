La Academia: caracterizado como Tom Jones, Pachu Peña se comparó con Fernando Espinoza

Luego de su polémico debut en la pista de ShowMatch, Pachu Peña se presentó este martes en la segunda ronda de “La Academia” imitando a Tom Jones. El humorista comenzó su previa expresando que con el maquillaje se parecía al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y despertó las carcajadas del conductor, Marcelo Tinelli.

Acompañado de su bailarina Flor Díaz, Pachu interpretó luego uno de los éxitos del mítico músico galés: “Sex Bomb”. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito. (7): “Quiero felicitar a Pachu por estar acá. A lo que tienen que apuntar, más allá del humor, es a que vos confíes en vos mismo. Tenés mucho para dar como artista y por ahí te tirás a menos. La gente te ama y tus compañeros te quieren muchísimo. A mí me gustó lo que vi. No me dio bizarro y me divirtió. Te voy a poner un punto más porque me caés bien”.

“Me gustó todo lo que pensaron, los detalles. Fue simple, gracioso, las chicas acompañaron muy bien y a Pachu lo vi empoderado. Felicitaciones. Me parece que marcó un buen precedente con respecto a la gala anterior”, expresó, a su vez, Pampita Ardohain, la dueña del voto secreto en esta ronda.

Jimena Barón (7), en tanto, indicó: “A mí me sorprendiste mucho en el duelo, porque después de Ángela sos el único que apostó a algo difícil. Yo veo en vos ganas de progresar. Y estás avanzando muy rápido, siento que te estás poniendo las pilas y la evolución que se ve. El humor es como un caparazón y esta noche se fue, estabas como encendido. Estás avanzando y hoy me encantó”.

“Al principio pensé que era mi tía de España. Después pensé que era un mariachi, pero cuando viniste a la pista y moviste el culo como Tom, nos sorprendiste, porque en la gala anterior eras peor que la momia. Muy buena elección y las dos bailarinas estuvieron geniales. Muy bueno”, cerró Hernán Piquín (7).

LA NACION