La Academia: después de estar aislada, Julieta Nair Calvo volvió a la pista con una cumbia muy hot

Tras haber permanecido aislada por contacto estrecho, volvió a la pista de “La Academia” Julieta Nair Calvo para mostrar su propuesta en esta ronda de cumbia, pero no pudo hacerlo con su compañero habitual, Gonzalo Gerber, porque ahora es él quien contrajo el virus. “¡Fueron como 15 días, pero para mí fueron como dos años! Voy a contar bien qué fue lo que pasó: en realidad, fueron dos casos positivos. Primero el del coach, Hernán Alegre. Estuvimos todos aislados y, cuando Gonzalo y yo pudimos volver a ensayar un par de días, él se contagió Gonzalo y volvimos a aislarnos”, explicó la actriz.

Y continuó: “Ensayamos siempre con barbijo y eso nos salvó, más allá de que yo ya tuve Covid y estoy vacunada. El barbijo es muy importante. Acá nos cuidan un montón y nos testean todo el tiempo, y gracias a eso pudimos enterarnos”.

Tras ver la propuesta de la actriz y Gabriel Rentería, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (9): “Me encanta que hayas vuelto. La rompiste, Julieta. Y no me sorprende que las coreografías sean buenas. ¡Por fin un tema nuevo! Estuvo muy bien bailado, como siempre”.

“Defendí el lugar de Julieta cuando tuve que poner mi puntaje, porque siempre le pone el corazón a lo que hace. Me gustó. Y me gustó que no le costó retomar, porque algunos vuelven con la energía más baja. Dejó la vara alta con otros ritmos y estuvo a la altura. Muy buena noche”, agregó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante estar ronda de cumbia.

Guillermina Valdes (9), a su vez, indicó que le gustó la propuesta: “No fue una cumbia de fiesta como me gusta a mí, pero tuvo muchos matices. Lo hicieron muy bien y entendieron la vibra de la canción”, consideró.

A su vez, Jimena Barón (7) indicó: “Julieta es una de las mejores del concurso y se la extraño mucho. Me gustó mucho lo que hicieron. Esta canción tiene una cadencia muy lenta, con una base de reggaetón y se me fue la alegría y la velocidad de la cumbia. Por último, Hernán Piquín (7) coincidió en que, si bien la coreografía fue muy buena, fue un poco lenta.

Los 32 puntos cosechados por la pareja le allanaron el camino para la próxima ronda: la salsa de a tres.

LA NACION