La Academia: Flor Vigna aceptó el desafío de Pampita Ardohain y consiguió salir airosa

Este viernes, los encargados de elegir las canciones y los ritmos que debieron bailar los concursantes de “La Academia” fueron los miembros del jurado. Flor Vigna y Facundo Mazzei fueron designados para abrir la pista y tuvieron que bailar contemporáneo al ritmo de “Sign of Times”, Harry Styles, a pedido de Pampita Ardohain.

Tras ver la propuesta de la pareja, y mientras Pampita aplaudía de pie, Ángel De Brito (8) comenzó la ronda de devoluciones. “Fue una puesta increíble, las luces, la música. Todo arreglado para que los chicos se luzcan el doble. Facundo es un bailarín increíble, además de ser humilde y buena gente. Sos de los mejores que pasaron por esta pista y un muy buen compañero. Por ahí no es el ritmo que favorece a Flor, pero todo lo hace bien. Está bueno que le cueste y que no se vea que lo hacen de taquito, aunque ninguno de ellos hace nunca las cosas de taquito. El vestuario, olvidable”.

“Yo quería que bailen este tema en la pista y Flor hizo unos trucos espectaculares y me gustó que tuvieran acting. Me quedó un poquito largo el final, pero me encanto. Son mi team. Vamos con todo”, agregó Pampita, que en esa original ronda tiene el voto secreto.

“Estuvieron hermosos. Parecía el trailer de una película, tuvo una historia siempre detrás. Me encantaron los arreglos y Flor le dio fuerza y originalidad. Facu estuvo excelente”, agregó Guillermina Valdes (10).

Jimena Barón (10), en tanto, expresó: “Hay algo de la incomodidad de Flor en este ritmo que te dejó con una seguridad bella. Hubo una actriz que no habías mostrado. Fue como un cuadro de afuera. Están haciendo un trabajo que se merece este enorme programa televisivo. Pido perdón por la palabrota, pero se fueron al carajo”.

“Flor, sos una atrevida. ¿Vas a ganarlo otra vez? Todo lo que dijeron mis compañeros es lo que siento. Me puso la piel de gallina. Y cuando eso pasa, solo puedo decir que es lo mejor que vi. Seguí sus carreras, de al lado, y hoy son supremos. No hay una pareja parecida a ustedes en la historia de ShowMatch. Es eso lo que hay que hacer, ponerle el corazón a lo que uno hace. Lo que vi me emociona”, cerró Federico Bal, que este viernes reemplazó a Hernán Piquín en el estrado.

LA NACION