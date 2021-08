La Academia: La Chipi fue la nueva eliminada, y comenzó el ritmo Una que sepamos todos

La noche del lunes en ShowMatch presentó dos propuestas. Por un lado, se definió cuál es la pareja eliminada de la Salsa de a tres, y por el otro, dio comienzo el ritmo titulado Una que sepamos todos. De ese modo, y bajo la conducción de Marcelo Tinelli, “La Academia” entró en una nueva etapa.

Al comienzo de la emisión, Tinelli presentó a las cuatro parejas que el viernes quedaron sentenciadas al duelo, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, Lio Ferro y Camila Lonigro, y Mariela “La Chipi” Anchipi y Nicolás Schell. Con libertad de elección en el duelo, Cande y Nico hicieron un merengue acrobático, Rocío (dolorida por un golpe durante un ensayo) y Nacho bailaron un rock cantado por el propio Nacho, Lio y Camila apostaron por una coreografía en patines, y “La Chipi” y Nico realizaron una performance que fusionó el tango con el trap con el tema “Balada para un loco”. La primera pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue la de Candela Ruggeri, y en segundo lugar por decisión dividida, fue la de Rocío Marengo. De ese modo, Lio Ferro por un lado, y “La Chipi” por el otro, quedaron enfrentados en el voto telefónico.

Mientras el voto del público avanzaba, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez levantaron el telón de la nueva disciplina, “Una que sepamos todos”, en la que las parejas deben bailar una canción popular. Con esta premisa, hicieron una coreografía de “Pegate”, de Ricky Martin, tema que fue objetado por el jurado durante las devoluciones. “Es un tema conocido hasta ahí. No es uno que sepamos todos de Ricky Martin. Se metieron en un problema al elegirlo”, consideró Ángel De Brito (5). “A mí me pasó lo mismo con el tema, no sé si fue la mejor elección, pero son bárbaros bailando”, apuntó Carolina “Pampita” Ardohain (6). “Yo a este tema de Ricky no lo conocía”, admitió Guillermina Valdes (5), y agregó: “Si la consigna era evocar algún tema clásico, no sucedió”. Jimena Barón (voto secreto) coincidió: “Estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que eligieron un tema que les quedaba bien para bailar, pero faltó que fuera un tema que trascienda todas las generaciones. Son excelentes en el baile, pero fue una propuesta rara”. Por último, Hernán Piquín (5) sostuvo: “La coreografía estuvo buena, pero la vi rara. Esta vez no me gustó”.

En segundo turno, lookeados de murgueros, Pachu Peña y Flor Díaz interpretaron el tema “Matador”, de Los Fabulosos Cadillacs. A la hora de los puntajes, De Brito (8) levantó el pulgar: “Este sí es un hit. Me gustó la inteligencia que tuvieron para elegir y para realizar. Salvo el final, con ese truco que salió raro, me gustó”. Pampita (7) también dio el visto bueno: “Me gustó mucho la canción que eligieron. Hubo algunas desprolijidades, pero voy a subir un punto por la elección del tema”. Guillermina Valdes (7) comentó: “Me encantó la elección, fue inteligente. Se vio un poco de desprolijidad, pero la música, el baile y el vestuario estuvieron divinos. Nos hicieron bailar”. Barón (voto secreto) destacó: “El ritmo de la murga le quedó muy bien a Pachu. Me encantó lo que hicieron”. En tanto, Piquín (6) valoró: “La coreografía fue alegre. Estuvo bien”. Total: 28 puntos.

Finalmente, el público decidió por el 58.7% de los votos que Lio y Camila continúen en La Academia. De esta manera, “La Chipi” y Nico resultaron eliminados de la competencia.

LA NACION