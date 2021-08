El video de la impactante caída de Rocío Marengo mientras ensayaba para La Academia

Rocío Marengo sufrió una dolorosa caída mientras ensayaba un truco de altura para bailar en “La Academia” (eltrece). La modelo mostró el video del momento, donde se ve que en vez de caer en los brazos del bailarín, aterrizó directamente en el piso. La participante quedó lesionada por el impacto y publicó un mensaje para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

Esta noche tendrá lugar el duelo en el programa conducido por Marcelo Tinelli, y la lesión de Marengo pone en duda su continuidad. “Me veo y me doy pena. ¡Le pongo tanta garra!”, escribió en su cuenta de Instagram, luego de compartir el clip de la caída.

Rocío Marengo sufrió una tremenda caída en los ensayos para La Academia - Fuente - Instagram

En la filmación del ensayo quedó registrado el instante donde cayó al piso desde el aire, mientras practicaba junto a tres bailarines. En este sentido, el periodista Ángel de Brito ya había informado unas horas antes que la modelo se encontraba lesionada y podía ir directo al teléfono en caso de no recuperarse rápidamente para bailar en la sentencia.

Tras el revuelo que se generó, Marengo usó sus stories para explicar qué fue lo que pasó: “Quiero agradecerles porque recibí muchos mensajitos de apoyo y preocupación; estoy bien, pero con dolor lógico de la caída”. Luego aclaró que hará todo lo posible para estar presente en la gala, y destacó el talento de sus compañeros.

"Fue un error de coordinación": Rocío Marengo llevó tranquilidad a sus seguidores tras conocerse su caída Captura de video Instagram @marengorocio

“Fue un error de coordinación sumado al riesgo que quisimos correr por intentar hacer algo copado para que le guste al jurado y seguir en ‘La Academia’”, reveló. Y se mantuvo esperanzada de poder participar: “A la tarde vamos a resolver si vamos directo al teléfono o la peleamos en el duelo”.

La furia de Rocío Marengo por los reemplazos en ShowMatch

Las últimas semanas Marengo no pudo contener su enojo ante la lógica de los reemplazos, y estalló contra los compañeros que no asisten a las galas, y que fueron reemplazados momentáneamente por bailarines profesionales.

Todo comenzó con la lesión de Sofía “Jujuy” Giménez, y su reemplazo por Mariela “La Chipi” Anchipi. También se ausentó Viviana Saccone, quien tuvo como suplente a La Catta, una coach del certamen y eximia bailarina.

La Academia: Rocío Marengo bailó el caño caracterizada como Uma Thurman en Kill Bill, y una semana después se lesionó Prensa LaFlia

Además, la modelo exigió: “Lo que digo es que como participantes no tenemos que descuidarnos entre nosotros, todos estamos matados, y hay que ver si es tanta la lesión; estamos muy cansados, pero entre nosotros tenemos que cuidarnos, para jugar limpio”.

Atento al feroz reclamo, Marcelo Tinelli aclaró que luego del ritmo del baile del caño no habrá chance de reemplazos: “Va a tener que ser una lesión muy severa, y el que no pueda venir ese día, va a quedar eliminado”. Ahora la menos favorecida por esta política será nada más y nada menos que Marengo, ya que si no presenta esta noche puede quedar eliminada.

LA NACION