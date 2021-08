La Academia: Marcelo Tinelli se atrevió a bailar cumbia junto a Guillermina Valdés

Tras la escandalosa ronda de baile en el caño en la que terminaron participando varios reemplazos, volvió la calma a “La Academia”, con la llegada de otro clásico de ShowMatch: la cumbia. Pero antes de que saliera a la pista la primera pareja, Marcelo Tinelli anunció la incorporación al concurso de cinco famosos: Ariel Puchetta, Rodrigo Tapari, Lio Ferro, Mariela “La Chipi” Anchipi y Celeste Muriega.

Luego, Ángela Leiva y Jony Lazarte abrieron la décima disciplina de la competencia con una performance musicalizada con la banda de la cantante y su tema “Amiga traidora”. Antes de que los miembros del jurado dieran a conocer sus calificaciones, se armó el baile en el estudio y Marcelo terminó moviéndose al ritmo de la cumbia junto a su esposa, Guillermina Valdés.

“Me gustó el autohomenaje de Ángela. Fue una muy buena puesta. Es difícil hacer algo nuevo en la cumbia, y además bailaron”, destacó en su crítica Ángel De Brito (8).

“Me gustó la actitud que trajeron. Se los vio muy seguros con la coreografía. Estuvieron muy bien”, agregó Carolina “Pampita” Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda.

“En este ritmo, me gusta que las parejas traigan diversión. No me importan los enlaces, las figuras ni las puntas de los pies”, les dio su apoyo Valdés (10). Jimena Barón (9), a su vez, indicó: “Es un equipo que me encanta. Trajeron una alegría enorme. Me encantó lo que hicieron”.

La intérprete de “La Cobra” aprovechó también para aclarar que tras el duro ida y vuelta que mantuvo con Leiva la semana anterior habían logrado limar asperezas. Barón explicó que sus fuertes críticas hacia la participante por haberse negado a bailar en el caño por estar estresada no habían tenido mala intención. “A mí me encanta verla bailar acá”, aseguró.

“Me gustó mucho la coreografía y que esté la banda. Fue muy divertido y me encantó”, completó un gran puntaje Hernán Piquín (8). Para el final, Ángela le cantó a Fran Caivano, el productor de ShowMatch con el que está comenzando una relación, su tema “Karma” e hizo bailar nuevamente a todo el estudio.

LA NACION