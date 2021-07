La Academia: Mariana Genesio bailó reggaetón y Jimena Barón le dijo que le “faltó calle”

Este miércoles fue la última gala de reggaetón en “La Academia”. La encargada de romper el hielo fue Mariana Genesio, quien en la previa coincidió con Jimena Barón y criticó la performance de Luciana Salazar, a la que consideró “vintage” por haber incluido una cama redonda. “Me da mucho a película de Alberto Olmedo y Porcel, con Moria Casán y Susana Giménez bailando alrededor”, expresó la actriz.

Luego, presentó junto a su compañero Rodrigo Jara su propuesta para esta ronda. El primero de los miembros del jurado en dar su devolución, luego de verlos, fue Ángel De Brito (6). “¿Esto es moderno? No sé si lo es, pero me gustó. Si van a criticar compañeros, hay que justificar un poco más. A mí me gustó y me parece que tienen química”, recomendó.

Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda, expresó: “Mariana me encanta, le agarró confianza a la pista y sorprende gala a gala, cada vez se la ve más segura. Tal vez me faltó conexión o algo más sensual, pero la técnica estuvo y ella está bailando bárbaro. Hicieron muy bien la coreografía, pero nada más; no vi fuego”.

”La vi a Mariana muy bailarina, muy estilizada y eso en este ritmo eso jugó en contra. Le faltó mucha calle. El reggaetón tiene movimientos más de pecho y con los puños cerrados. Vi sus movimientos estilizados y me resultó muy extraño, porque este ritmo es calle y es perreo y muy urbano. Mariana no estuvo en perra del todo. La conozco y faltó. Me gustó, pero no me encantó”, sumó Jimena Barón (6).

Hernán Piquín (5) coincidió con la intérprete de “La Cobra”: “Me pasó lo mismo: faltó la perra, la sensualidad que Mariana tuvo en otros ritmos. Pero entiendo que incorporó eso que le venimos pidiendo, que cuide las líneas. La coreografía estuvo buena”. Con 17 puntos, los participantes quedaron en la zona de riesgo. La actriz reveló, además, que deberá ausentarse del concurso por un par de meses y tendrá un reemplazo.

