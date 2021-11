La Academia: Pampita Ardohain estalló contra la jefa de coaches

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio por iniciada una nueva noche de rock en “La Academia”, la ronda en la que los miembros del jurado están más generosos a la hora de calificar a los participantes. En este caso, los encargados de romper el hielo fueron Noelia Marzol y Johny Lazarte, quien negó que esté de novio con Flor Díaz, la bailarina de Pachu Peña.

Tras recibir a la pareja, el conductor recordó las declaraciones que realizó Lolo Rossi, la jefa de coaches, quien cuestionó que el jurado no incentive a los concursantes con sus devoluciones. “Siento que tienen que ser constructivos porque si no los participantes no saben qué tienen que mejorar. Hernán Piquín sí les enseña trucos, pero a veces repite lo que dicen los demás. Siento que él tiene más material para decir qué tienen que corregir”.

“Es difícil ser último jurado, porque los demás ya dijeron todo”, se justificó Piquín. Y la coach insistió: “Cada uno debería darle una pista de lo que deben mejorar para la próxima”.

En ese momento, Pampita Ardohain no quiso quedarse callada y contraatacó: “Ella dice ‘yo siento’, ‘yo siento’. ¿Sabés todo lo que sentimos con cada cosa que vemos acá? Nosotros no nos metemos con tu trabajo y no cartoneamos en una previa hablando sobre el trabajo de otro. Muchas coreografías que llegan acá deberían haber sido mejor supervisadas por ustedes que son las jefas de coaches”.

Y De Brito agregó: “Es muy injusta con Piquín. A Hernán lo vi muchas veces ayudando a los participantes, que es lo que deberían hacer ustedes”.

Luego, sí, la primera pareja de la noche mostró su propuesta y llegó el momento de las devoluciones. “Un equipo muy sólido. Son unos bailarines increíbles y este es un ritmo para que se luzcan. No necesitan ningún tipo de incentivo, ustedes”, expresó De Brito, dueño del voto secreto.

“Esta pareja es maravillosa y cuando veo que están en la lista de los que bailan, me pongo feliz porque sé que me van a sorprender. Y hoy, otra vez, me rompieron la cabeza: buenos trucos, lo de los pies del principio fue muy original. Maravillosos”, indicó Pampita (10).

Guillermina Valdes (10), a su vez, señaló: ¿Qué les puedo decir yo para que construyan más de lo que construyen? Me gusta remarcar a las parejas que le ponen todo, porque esos son los valores que valen en la pista y en la vida, pero también valoro a las parejas que son de excelencia. Esta es una de ellas. Hermoso”.

“Una coreo muy difícil. Excelente todo. Noe parece que está medio baja de energía porque tenés un problema de salud, y el rock es muy enérgico. Tuvieron tiempo de cambiar el truco que ya usó la pareja de Cachete. Ustedes son profesionales y podrían haberlo hecho. En cuanto a lo técnico, son perfectos, pero Flor debería cambiar la actitud, que es siempre la misma. Habría que jugar un poquito más”, agregó Lourdes Sánchez (8), reemplazante de Jimena Barón.

“Se están convirtiendo en una de las mejores parejas del certamen. Las líneas estuvieron muy armónicas y las piernas siempre estiradas... No pararon ni un segundo, a pesar de que Noe está con problemas de salud”, indicó Piquín (9).

Luego llegó el turno de Peña y Díaz. “Vamos a pelearla”, expresó el humorista, que felicitó a la pareja anterior por su desempeño. Luego, la pareja mostró su performance, que contó con un guitarrista en vivo.

“No sé si los otros equipos sabían que se podía invitar a alguien... Pachu tiene algo a favor y es que no se rinde, sigue insistiendo. Y sin ser bailarín, fue evolucionando, como Mario Guerci y Lizardo Ponce. Pasó por una lesión y no se rindió. Y Flor brilló en todas las galas. Yo los voy a seguir apoyando hasta la final” expresó De Brito.

“Han hecho maravillas con Pachu. Ritmo a ritmo se fue superando. Flor siempre es exquisita y se adapta a todos los ritmos muy bien. Espero que Pachu pueda incorporar en su vida todo lo que está aprendiendo en esta pista. Me gusta tenerlos acá”, agregó Pampita (8).

“Flor es mágica y Pachu es adorable. Los felicito, me encanta este equipo”, sumó Valdes (10).

Sánchez (5) no estuvo de acuerdo: “Pachu me da mucha ternura, pero se la tiene que creer, porque están entre las mejores 11 parejas. Empezá a verte como ganador. Tenés una bailarina espectacular, con unas líneas increíbles. La coreo sí estuvo floja, me faltó más rock”.

Por último, Piquín (5), ironizó: “Pachu, ya estamos entre las 11 mejores parejas, y lo que vimos hoy no fue de ese nivel. No le pegó ni a un paso del rock, saltó todo el tiempo. Flor bailó sola, hizo los trucos sola, bajó la escalera sola... Una bomba. Es constructivo lo que digo, eh... Es para que la próxima vez no suceda esto”.