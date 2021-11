Quiénes son los cinco finalistas de Bake Off Argentina

Bake Off Argentina (Telefe) está en su recta final y la presión por ganar la competencia de pastelería aumenta cada vez más. Tras la reciente eliminación de Hernán, que abandonó la carpa el martes, hoy otro participante se despidió del concurso.

Inspirado en el famoso cubo de Rubik, Damián Betular explicó el desafío múltiple del día: preparar 25 postres en forma de cubo. Esta vez, los pasteleros tuvieron que trabajar con mucha precisión para lograr la consigna.

Fue así como en compañía de Paula Chaves, el reconocido pastelero se paseó por cada una de las mesas de los participantes y los invitó a armar el cubo de Rubik que llevaba consigo. Cuando llegó a la mesa de Carlos, el joven se atrevió a armarlo y recordó que cuando era niño lo hacía con mucha facilidad.

Pero Betular no le dio tiempo para que demostrara sus habilidades y le pidió que se enfocara en el reto del día. Luego se acercó a la mesa de Ximena, pero en esta oportunidad lo hizo porque vio que la pastelera se encontraba en apuros, pues eligió una cubierta de chocolate para algunos de sus cubos, pero no lograba templarlo. El jurado, que no puso buena cara cuando la joven le explicó su idea, le dijo un rotundo “olvidate”, dándole a entender que no tomó una buena decisión.

La sorpresa del día fue Facundo, quien luego de la devolución del jurado, se ganó el derecho a vestir el delantal celeste que ya es un conocido símbolo del “mejor pastelero del día”. Fue Carlos quien se lo dio y, pese a que este último no logró retener “el trofeo”, recibió una buena devolución por parte de los pasteleros profesionales y se mantuvo dentro de la competencia.

Por otra parte, la mala noticia de la noche la recibió Ximena. Luego de la deliberación, el jurado decidió que ella era la nueva eliminada del reality que busca al mejor pastelero de la Argentina.

Pero el momento del adiós no fue algo fácil. Betular, que suele encariñarse mucho con los concursantes, le dedicó unas tiernas palabras a la joven. “Dulce amorosa, rebelde, fresca. Todo lo que tiene una mujer, y más, sos vos”, le expresó. Casi al borde de las lágrimas le agradeció por su participación y la felicitó por todo lo que creció durante su paso por el programa.

Siguen en carrera Kalia, Carlos, Emiliano, Gisela y Facundo. El jueves continúa la competencia y será el turno de otro concursante de abandonar el ciclo.