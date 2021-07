“La Academia”: Romina Richi dejó el micrófono abierto y se escucharon sus duras críticas al jurado

Un simple olvido le jugó una mala pasada a Romina Richi el miércoles por la noche, luego de su performance en el duelo de “La Academia”, el certamen de talentos de ShowMatch en el que se convirtió en la cuarta participante eliminada.

La actriz, al quedar sentenciada tras no conformar con su baile en el ritmo salsa de ballroom, debió preparar un show diferente, tal como marca el reglamento del reality que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de eltrece. Como podía preverse, le sacó jugo a su profesión y su propuesta fue realizar nada menos que el famoso monólogo de Hamlet, de William Shakespeare, adaptado por la actriz y Norman Briski , y con referencias a la actual coyuntura de la pandemia de coronavirus .

Luego del monólogo, que dejó a todos en silencio, la actriz se sentó para mirar los trabajos de sus compañeros, pero se olvidó de apagar el micrófono y el jurado -integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín- escuchó una catarata de críticas que deslizó contra ellos. Así lo compartió De Brito este jueves en su programa de espectáculos Los ángeles de la mañana.

“No podíamos parar de reírnos cuando terminó su monólogo, pero no porque haya estado mal sino porque se escuchaba todo lo que decía de nosotros”, contó el periodista. “Cuando terminó su duelo, y como nosotros teníamos cucaracha, escuchábamos todas las pestes que dijo, como ‘el jurado no me va a salvar, es obvio’, ‘el jurado no me quiere’, ‘estos no saben nada’, ‘estos no saben nada de teatro’, nos volvía locos la voz que nos bardeaba”, contó De Brito entre risas.

En diálogo con Piquín, el bailarín aludió a cómo su micrófono quedó ligado a los auriculares de todo el jurado, provocando esa situación. “¿Qué pasó Hernán que el jurado se reía tanto hoy?”, quiso saber De Brito: “Hubo como interferencia en nuestros auriculares. Había una voz infiltrada”, explicó.

“Le quedó abierto el micrófono a Richi. ¿Escuchaste lo que dijo? Lo más light que dijo fue ‘el jurado no me quiere, vota todo al revés. Me van a mandar a mí, era obvio’”, sumó el conductor.

Romina Richi quedó fuera de concurso Prensa LaFlia

En la gala de eliminación fueron salvados, en primera instancia, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, quienes rindieron tributo a las telenovelas; luego, Lizardo Ponce y Julieta Oriozabala, que bailaron un medley de canciones; la tercera en ser salvada fue Mariana Genesio Peña, quien tuvo como invitadas a Payuca Del Pueblo y Romina Escobar, sus compañeras en la tira Pequeña Victoria; y la cuarta y última, Débora Plager, quien bailó una milonga junto a Nicolás Villalba.

De esta forma, Richi y Mario Guerci quedaron a merced del voto telefónico, y el púbico decidió que el modelo y su bailarina, Soledad Bayona, siguieran en el certamen con el 74,1 por ciento de los votos. Por lo tanto, Richi fue eliminada de “La Academia” junto a Juan Manuel Palao (quien había adquirido notoriedad en el programa), generando una polémica a posteriori.

Romina Ricci y Gonzalo Valenzuela, amigos con derechos

La actriz suscitó un revuelo recientemente cuando confesó que es “amiga con derechos” de Gonzalo Valenzuela. En el programa La previa de La Academia de Ciudad Magazine indagaron sobre su relación con el chileno. “¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?”, le preguntaron. A lo que Richi contestó: “¡Sí! Obvio. Hace mil, hace mucho”, reveló la actriz sin rodeos.

Una de las panelistas, Celeste Muriega, preguntó por qué la relación no avanzaba un paso más. “Porque está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo”, fue su respuesta. “¿Es un touch and go?”, insistió el productor Gabriel Fernández. “Touch and go no es lo mismo. Es un amigo. ¿Ustedes qué quieren saber (...)? Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto?”, añadió.

Hace poco, Valenzuela visitó la Argentina, tras separarse de la madre de su hija Valentina, María Gracia Omegna, y se instaló en el país para ver a sus otros hijos, fruto de su relación con Juana Viale. Asimismo, fue a ver la obra Sex, de José María Muscari, donde actúa Richi.

“Siempre es un festejo hacer la obra. Martín (Salwe) me preguntó si el fin de semana hubo pasión y le dije que sí, que siempre hay pasión”. En ese momento, el conductor Lizardo Ponce le preguntó si estaba enamorada. “No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años”, remarcó la actriz.

LA NACION