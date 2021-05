La Academia: Sofía “Jujuy” Jiménez y Jimena Barón se sacaron chispas por Juan Martín Del Potro

En la pista de “La Academia”, Sofía “Jujuy” Jiménez y Jimena Barón intercambiaron anoche detalles de sus respectivas historias con el tenista Juan Martín del Potro, con quien ambas mantuvieron una relación en el pasado.

“Ella dijo que no descarta reconciliarse con Martín Del Potro”, señaló Marcelo Tinelli a modo de introducción de la cuarta famosa de la noche, Sofía “Jujuy” Jiménez. Y, rápidamente, desde el estrado, la jurado del certamen Jimena Barón interrumpió: “Yo tampoco lo descarto. Fui novia y ex antes que ella”, expresó, un poco en serio un poco en broma y contó que en algún momento le dio algunos consejos a la modelo sobre su relación con el tenista.

“Es hermosa esta locura de estar acá. Soy medio intensa, pero este programa te despierta. Un jurado también excelente... ¡Viniste bravísima, Cobrita!”, indicó la modelo al ingresar, hablándole directamente a la actriz y cantante. “Me parece que la quiere picar. Ayer la escuché y dijo que vino ‘chota’, con textuales palabras y hoy arrancás así. Yo, ilusa, te quería dar un abrazo”, expresó Jujuy, con humor.

“Estuve un año con Del Potro. En China, en Nueva York... En China me acuerdo que estaba sola, comiendo cosas que ni sabía que eran, porque el señor se va y vos te quedás ahí con el jet lag, tomando sopas raras, no es todo como ustedes piensan. Me separé y me quedé solo con dos toallones, basta”, disparó con mucho humor Barón.

“Cada una tiene su propia experiencia... Yo no ligué toallones”, remarcó Jiménez, entre risas. “Tengo dos, te doy uno”, bromeó Barón. Y entonces la modelo recordó el mensaje que la actriz le envió cuando surgieron rumores de que había vuelto con Del Potro: “No importa quien estuvo antes o después. Mi concepto que tengo de Jime es que es una buena ex. En plena pandemia, recién separada, me apreció un mensaje del fantasma de la ex. Me pareció muy sororo. Le quería agradecer personalmente, mirándola a los ojos”.

Fue entonces cuando la intérprete de “La Cobra” relató: “Le dije que si a ella la angustiaban las pavadas que se estaban diciendo, porque decían que me había encontrado con Juan en Miami mientras él seguía en pareja con ella, que se quedara tranquila, porque eran mentira. Y ahí le dije: ‘Estás refuerte, sos hermosa, estás de novia y estás desaparecida, fijate, chequealo”.

Tras mostrar su propuesta en el doble cubo, junto a Nacho Saraceni, Jiménez se dispuso a escuchar al jurado. Pampita Ardohain (9) expresó: “Quiero destacar lo diosa que es Sofi. Es un fuego, con esa alegría que tiene siempre. Me gustó la coreo. Es una pareja que está encontrando su química y todavía pueden dar más. Se tienen que conocer más y tener más confianza. Les falta entregarse. Me gustó la puesta, el recorrido y lo que hicieron dentro del cubo, que no lo habíamos visto todavía”.

“Me encanta que estés acá y nuestro mini encuentro virtual. Falta definición en manos, brazos y piernas. Me gustó la canción y el total del cuadro, la coreo. Tenés que corregir los giros, hacés como un cangurito. Nacho se la tiene que creer más”, agregó Barón (6).

En su turno, Guillermina Valdes (7) sumó: “Sofi es una ternura, tenés una pureza, una gratitud. Sos una muy buena mina, algo que no abunda. La coreo me gustó más o menos. A ella le veo un gran potencial y la vi marcando los movimientos. Sé que les va a ir muy bien”.

Por último Hernán Piquín, el dueño del voto secreto, cerró: “Por momentos la vi como dura, marcando. Y la sincro adentro el cubo estuvo despareja. La vi todo el tiempo haciendo caras, como si estuviera posando. Hay que enfocarse más en lo coreográfico y bailar más”.

LA NACION