La Academia: tras su polémica ausencia, Viviana Saccone se atrevió al caño

Este martes, los puntajes en “La Academia” fueron bien variados. La primera pareja de la noche se llevó la calificación más alta de la competencia y la segunda, la más baja de la ronda. Los encargados de desempatar fueron Viviana Saccone y Tito Díaz. De esta manera, la actriz volvía a la pista tras la polémica que se desató el viernes pasado, cuando por compromisos laborales se ausentó del “súper duelo”.

“Me parece muy duro que si alguien se lastima o tiene algún problema en particular, pierda el lugar en el programa. Claro que no hablo de no presentarse por miedo... A mí me da un cagazo grande este ritmo y acá estoy”, contó la actriz antes de mostrar su propuesta.

Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (5): “Entraron con mucha actitud y se nota el esfuerzo. La propuesta de la lucha ya la vi muchas veces. Hubo un error, pero esta vez pudieron subsanarlo, no como les ocurrió con el canto. Un trabajo correcto”.

“Una pena eso que ocurrió. Vivi es talentosa, hermosa y lleva su fuerza a todas las coreografías. Hoy no lograron las expectativas, pero acá le tenemos mucho respeto porque se nota siempre el compromiso”, agrego Pampita Ardohain (2).

Guillermina Valdes (5), a su vez, expresó: “Quiero felicitar a Vivi por afrontar sus miedos. Estuvo complicada la coreo, porque creo que fue la más compleja hasta ahora para ella. Teniendo en cuenta eso, aunque Tito es un gran compañero, esta vez no alcanzó”.

“Me encanta el compromiso de Vivi con el programa y su actitud, pero no fue una buena noche. El acting está bueno, pero todo el tema de la lucha es muy fuerte y no se sostuvo con lo que pasó en el caño. Hubo mucho acting abajo, pero en el caño no pasó nada; falló y sufrimos todos. No me gustó”, sumó la dueña del voto secreto, Jimena Barón.

“Es un ritmo muy difícil, donde hay que poner mucha energía. Salieron a la pista así, con actitud, pero el baile lo vi muy flojo. Vi que no hubo muchas figuras”, cerro Hernán Piquín (5).

Con 16 puntos, la pareja le arrebató al Polaco la calificación más baja de la ronda. “Tal vez cambiemos la coreografía. Claro que lo dejo en manos de mi coach, pero sé que en todo lo tiene que ver con figuras, estoy muy limitada”, explicó la actriz.

