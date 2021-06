La Academia: un “doble” del Polaco despertó las carcajadas de Marcelo Tinelli

Este jueves, cinco parejas estuvieron presentes en el estudio de ShowMatch para mostrar su destreza en el ritmo que, hasta el momento, es el que más dificultades presentó en los participantes de “La Academia”. Los encargados de romper el hielo fueron El Polaco y Barby Silenzi, y lo hicieron con una sorpresa: un doble de cantante interpretado por Fredy Villarreal.

Luego de la previa que divirtió al conductor, Marcelo Tinelli, la pareja y otros cuatro bailarines se movieron al ritmo del shuffle y comenzó la rueda de devoluciones. Ángel De Brito (4) expresó: “Es la primera vez que la veo sonreír este año a Barby en la pista. Es un ritmo que a ustedes les queda muy bien, porque no requiere técnica y sí que le pongan onda. Igual, espero más del Polaco. Sé que está grabando la tira de Polka [La 1-5/18] y tanto trabajo lo debe cansar. No me mató, pero están aprobados”.

“Yo también la veo a Barby más segura, más alegre, ocupando el lugar que le corresponde. Esta vez, me faltó protagonismo de El polaco, que pasó desapercibido en medio de todo el equipo. Voy a esperar que llegue el Polaco de siempre”, agregó Pampita Ardohain (6).

Jimena Barón, dueña del voto secreto durante esta tercera ronda, coincidió: “Adhiero a lo que dicen mis compañeros sobre Barby. Me gustó lo que hicieron, pero, ¿el shuffle dónde está? Fue la coreo que menos shuffle tuvo hasta ahora. Es una pena, porque me gustó lo que hicieron, pero tengo que ser honesta. Además, hubo una perdida de Barby”.

“A mí me parece que lo que falló fue la coreografía. Tendrían que haber explotado más a los bailarines y Barby no solo se perdió sino que se fue insultando hacia atrás, no lo disimuló. El Polaco saltaba como en la propaganda de Dánica Dorada. Me gustó el diseño de la coreografía, pero no los pasos. Podrían haber hecho un truco. Espero que en la próxima puedan estar mejor”, cerró Hernán Piquín (4).

Con 14 puntos, la pareja quedó en la zona de riesgo y no se aseguró su paso a la siguiente ronda de música disco.

LA NACION