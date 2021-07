La Academia: una noche de sorpresas y malas calificaciones para Debora Plager

Este jueves, antes de bailar, Débora Plager recibió una gran sorpresa: la visita en el estudio de ShowMatch de su hermano Ariel y su sobrino nieto mayor, Manuel, con un gran ramo de flores. Luego, junto a Nicolás Villalba, la periodista presentó su propuesta para este quinto ritmo de “La Academia”, la salsa de ballroom.

Tras verlos, el primer en dar su devolución fue el dueño del voto secreto, Ángel De Brito. “A mí es un equipo que me gusta mucho, porque Débora viene con mucho empeño. Pero este es un ritmo difícil y por momentos la vi perdida. Nico es un crack, pero este no es el mejor de los ritmos para Débora”, expresó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Antes de dar su devolución, Pampita Ardohain (5) le pidió al bailarín que “sambara” un poco más. “Nico es maravilloso. El comienzo me llenó de expectativas, pero lo que vino fue muy distinto: varias perdidas, Débora despegó los pies del piso, las puntas no estaban estiradas... Detalles que fueron ensuciando la coreografía de principio a fin. Coincido con Ángel en que no fue la mejor noche de Débora”.

“Adhiero a lo que dijeron mis compañeros. Nico es increíble, muy preciso y arrancó con mucha fuerza. Después se juntaron y a pesar de que no esperaba que ella estuviera a la altura de él, ni siquiera acompañó con el acting. Acá se notó inseguridad. En un momento arrancaron con los brazos distintos y Débora se dio cuenta de que se había equivocado. Hoy no fue una buena noche”, coincidió Jimena Barón (4).

“Lo vimos empezar a Nico de una manera increíble y pensamos que iba a ser un fuego, pero el fuego se apagó. De él solo podemos decir que es excelente. Creo que, aunque le ponga ensayo a esto, Débora no va a poder hacerlo bien porque es un ritmo muy difícil. Lo importante es el mensaje que le da a la gente de que hay que animarse. Pero acá la vi muy perdida. Tiene que hacerlo con actitud, que se equivoque, pero con actitud”, cerró Hernán Piquín (3).

Con 13 puntos, la periodista se quedó con el puntaje más bajo de lo que va de la ronda y deberá prepararse para enfrentar el duelo.

LA NACION