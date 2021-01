El duro momento de Mariana Brey: su marido está internado por complicaciones derivadas del Covid-19 Crédito: Instagram

26 de enero de 2021 • 13:09

Hace unos días, la periodista Mariana Brey dio positivo de Covid 19. Por ese motivo, Ángel De Brito y sus compañeras de Los ángeles de la mañana debieron aislarse y dejar el ciclo en manos de Laurita Fernández y un nuevo seleccionado de panelistas. Y, pese a que Brey contó ayer que se encuentra en buen estado de salud, este martes se confirmó que su marido, Pablo Melillo, tuvo que ser internado por complicaciones en su cuadro respiratorio.

"Yo vengo muy bien, no me puedo quejar. Recién hoy perdí el olfato. Ayer a la noche, cuando puse un producto en la almohada que uso siempre, me di cuenta que no olía nada. Puse tres veces y no lo sentía. Hoy por la mañana me puse perfume y tampoco lo sentí", relató la panelista desde su casa, cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Sin embargo, el cuadro de su esposo -que ya venía experimentando algunos síntomas más graves- se complicó en las últimas horas.

"Ayer yo lo llevé personalmente para hacer más rápido. Entró por guardia en la Trinidad de Quilmes, le hicieron una tomografía y vieron que tenía una neumonía bilateral así que decidieron dejarlo internado. No estaba saturando bien, pero hoy está mejor. De ánimo está más o menos, creo que la cabeza juega un rol muy importante. Debe sentir miedo y el dolor lo angustia, siente que no se puede ni mover", comentó preocupada.

Mientras la panelista contaba su experiencia, un mensaje del conductor del programa llegó para llevar tranquilidad al panel: "Ángel dio negativo", lanzó Maite Peñoñori ante la alegría de sus compañeras en el piso. Y enseguida, Brey confesó: "Me alegro mucho por él y las chicas, ojalá no haya contagiado a nadie porque es muy feo pensar que tal vez porté el virus sin saberlo y pude haber contagiado a alguien", expresó un tanto angustiada.

