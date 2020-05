El atleta sorprendió a todos con su curiosa técnica para sacar el lingote de plata Crédito: Captura de video

6 de mayo de 2020 • 15:32

Federico Molinari , el gimnasta argentino especialista en anillas, sorprendió a todos con su particular método para sacar el lingote de plata de la caja de cristal en Bienvenidos a bordo . El atleta dejó boquiabierto a Guido Kaczka y a Noelia Marzol , que lo miraba atentamente sin poder creer lo que logró en menos de 20 segundos.

Molinari se animó a uno de los desafíos más difíciles: el de los lingotes de plata y oro. Son muy pocos los participantes que logran sacar alguno de los valiosos elementos de la caja de cristal por el pequeño agujero. Antes de que el atleta hiciera su gran acto, el conductor comentó: "Le cuelgan dos garrafas de los brazos, es impresionante".

Promediando los 20 segundos, Molinari se trepó del techo de la cabina y así, mientras se mantenía en el aire sostenido con un sólo brazo, consiguió sacar exitosamente el lingote de plata. "No, no, no, estoy soñando. ¿Pero me estás cargando? No me hagas esto, mirá la repe", expresó impactado Kaczka, al tiempo que Marzol quedaba boquiabierta y festejaba con el deportista.

La impresionante técnica para sacar el lingote que dejó boquiabierto a Guido Kaczka - Fuente: El Trece 02:19

Video

"¡Qué jugador, bravo! De no creer la verdad. Trepado, agarrado, no sé cómo hizo", agregó el conductor. "Si no me levantaba, no me daba la muñeca para sacarlo", explicó Molinari, mientras alzaba el lingote en señal de victoria. Recordemos que el atleta se consagró con la medalla de bronce por su desempeño en las anillas masculinas durante los juegos panamericanos del año pasado en Lima.

Federico Molinari, el hombre que le propuso casamiento a su novia en vivo

Vale la pena recordar otro gran momento de Molinari: en julio último el medallista olímpico aprovechó su momento de triunfo durante los juegos panamericanos en la capital de Perú y mientras daba una entrevista en vivo a la TV Pública , le pidió casamiento en vivo a su novia de toda la vida .

El atleta coronó su glorioso día con el "sí" de Paula Cancio, la exgimnasta con la que está en pareja hace más de 14 años , y con quien tuvo a sus dos hijos, Valentino y Ciro.